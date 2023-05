Jest decyzja dotycząca Lukasa Podolskiego. Prezes Górnika Zabrze zdradził, co dalej

Wiele lat czekali kibice Górnika Zabrze na to, aby Lukas Podolski spełnił swoją obietnicę i dołączył do śląskiej drużyny. Tak się w końcu stało na koniec jego kariery, zgodnie z obietnicami samego zawodnika. Po dwóch sezonach spędzonych przy Roosevelta 81 niepewna była dalsza przyszłość napastnika, który zresztą wciąż wzbudzał wielkie zainteresowanie innych klubów. Prezes klubu, Adam Matysek, potwierdził jednak, że w kolejnym sezonie gwiazdor również będzie reprezentował barwy zabrzan. O deklaracji sternika Górnika poinformował Rafał Musioł z „Dziennika Zachodniego”.

Lukas Podolski przedłuży kontrakt z Górnikiem Zabrze

Z postu zamieszczonego przez dziennikarza dowiedzieliśmy się jednak, że umowa nie została jeszcze parafowana, choć to w zasadzie jedyne, czego brakuje do pełnego porozumienia. Wydaje się więc, że na ostatniej prostej już nic się nie wysypie. Zwłaszcza że informację tę podał sam prezes klubu.

– Kontrakt Lukasa Podolskiego zostanie podpisany do meczu z Pogonią Szczecin – miał powiedzieć działacz Musiołowi. Wspomniane spotkanie zostało zaplanowane na 20 maja, więc komunikatu odnośnie prolongaty kontraktu napastnika powinniśmy się spodziewać w ciągu 10 dni.

Lukas Podolski gwiazdą Górnika Zabrze

Taki scenariusz wcale nie był oczywisty, ponieważ współpraca między zawodnikiem i klubem wcale nie przebiega idealnie. W wywiadach wielokrotnie zwracał on uwagę, iż Górnik nie wykorzystuje jego potencjału marketingowego i ogólnie kiepsko radzi sobie na tym polu. Niedawno Podolski wspomniał nawet, że swój pobyt w ekipie z Zabrza opłaca niemalże sam, ponieważ to on ściągnął do klubu sponsora, który daje Ślązakom odpowiednie kwoty.

W tej chwili nie wiadomo, jak długa będzie nowa umowa, którą podpisze napastnik. Biorąc pod uwagę jego wiek, raczej należy spodziewać się rocznego kontraktu. Jak dotąd Podolski rozegrał w Górniku 58 meczów, w których strzelił 16 goli i zaliczył 14 asyst, biorąc pod uwagę wszystkie oficjalne rozgrywki.

