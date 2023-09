Raków Częstochowa z wielką zmianą. Odchodzi ważna postać

Raków Częstochowa może czuć się zadowolony z początku sezonu, choć z pewnością w głowach piłkarzy Dawida Szwargi wciąż tkwi mały niedosyt. Aktualny mistrz Polski był bliski awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. O porażce w dwumeczu z FC Kopenhaga zadecydowała jedna bramka. Mimo to, klub z województwa śląskiego będzie rywalizować w europejskich pucharach.

Robert Graf odchodzi z Rakowa Częstochowa

Najlepszy klub poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy będzie reprezentować Polskę w Lidze Europy. Zmierzy się tam w fazie grupowej z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona oraz Sturmem Graz. Raków zrobił wiele, by dobrze przygotować się do rywalizacji na krajowym i zagranicznym podwórku. Wielką rolę odegrał w tym Robert Graf. Dyrektor sportowy trafił do Częstochowy w 2021 roku z Warty Poznań.

W trakcie dwuletniej przygody Graf świętował z Rakowem triumf w Pucharze Polski, a także mistrzostwo Ekstraklasy i awans do LE. Jak poinformowała oficjalna strona klubu, wraz z końcem letniego okna transferowego kończy się przygoda dyrektora z Medalikami. Sam Graf podziękował za owocną współpracę, twierdząc, że nadeszła odpowiednia chwila na nowe wyzwania.

– Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to odpowiedni moment na zmianę. Raków jest w stabilnej sytuacji sportowej i to właściwy moment, by przekazać pałeczkę bez szkody dla drużyny. Sukcesy i piękne chwile zostaną w mojej pamięci na zawsze. Poznałem tu wielu wspaniałych ludzi, którzy oddają serce dla klubu w codziennej pracy. Jestem wdzięczny drużynie, sztabowi i każdemu pracownikowi za to, że wspólnie postawiliśmy sobie ambitne cele i w pocie czoła pracowaliśmy, by je osiągnąć – powiedział Graf dla strony rakow.com.

Raków Częstochowa walczy w PKO Ekstraklasie

Raków do tej pory rozegrał pięć spotkań w PKO Ekstraklasie 2023/2024. Z dorobkiem 10 punktów piłkarze Szwargi zajmują piąte miejsce.

Czytaj też:

Jakub Błaszczykowski doczekał się własnego filmu. Znamy termin premieryCzytaj też:

Przepychanki Sławomira Peszki i Piotra Żyły. Szykuje się walka w oktagonie?