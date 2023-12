Kompromitujące zdjęcia Górnika Zabrze. Lukas Podolski ujawnił brutalną rzeczywistość

Górnik Zabrze zyskał marketingowo na transferze Lukasa Podolskiego. Do klubu zjeżdżali przedstawiciele licznych mediów, chcąc zobaczyć jak radzi sobie mistrz świata z 2014 roku. Piłkarz jest mocno związany z klubem – nie tylko jeśli chodzi o grę na boisku, ale także o funkcjonowanie poza nim.

Szokujący wpis Lukasa Podolskiego

Nie jest tajemnicą, że w Górniku nie panuje sielankowa atmosfera. Kibice często mają pretensje o zarządzanie klubem, który należy do miasta. Duży wpływ na konkretne decyzje ma prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. W ostatnim czasie doszło m.in. do zwolnienia prezesa Adama Matyska, co także nie przeszło bez echa.

Większe kontrowersje wywołał wpis Lukasa Podolskiego na Twitterze. Canal Plus Sport zamiesić grafikę promującą kolejny odcinek cyklu „Witaj w akademii”, w którym pokazują od kulis funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych klubów PKO Ekstraklasy. Po Pogoni Szczecin i Lechu Poznań przyszedł czas na Koronę Kielce. To właśnie pod nim kilka zdjęć zamieścił Podolski.

Widać na nich od środka jak wyglądają warunki w akademii Górnika Zabrze. Obdrapane drzwi, stary, zepsuty sprzęt czy odpadające kawałki sufitu – to wszystko może wywoływać zgrozę. Piłkarz opatrzył fotografie opisem: „Hej Canal Plus Sport, zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam jak wygląda Akademia. To trzeba zobaczyć” – dodając do wpisu emotikony.

Lukas Podolski walczy o lepsze warunki w Górniku Zabrze

Lukas Podolski mocno walczy o poprawę warunków w Górniku. Niedawno zwrócił uwagę na opóźnienia w wypłatach, twierdząc, że nie przystoi klubowi zalegać z pensjami.

Podolski, 130-krotny reprezentant Niemiec, trafił do Górnika w 2021 roku. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Arsenalu, Interze Mediolan czy 1. FC Koln.

