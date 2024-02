Jeden z najgorszych trenerów w historii klubu zwolniony. Zatrważające statystyki

18 lutego odbyły się 70. derby Łodzi w Ekstraklasie, po których cieszyć mógł się tylko Widzew. Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca wygrała 2:0 i jednocześnie przesądziła o losach trenera drużyny przeciwnej. 20 lutego Piotr Stokowiec przestał pełnić funkcję szkoleniowca Rycerzy Wiosny.

Piotr Stokowiec zwolniony z ŁKS-u

Na razie nie wiadomo, kto zostanie jego następcą. „Trenerowi Piotrowi Stokowcowi i jego asystentowi Łukaszowi Smolarowowi dziękujemy za zaangażowanie i ich pracę w klubie, życząc im powodzenia w dalszej karierze. Nazwisko nowego trenera piłkarzy ŁKS-u i skład kadry szkoleniowej przedstawimy wkrótce” – czytamy w komunikacie.

Wiadomo jedynie, iż przy al. Unii 2 wkrótce ma dojść do dużych zmian. Pracę najprawdopodobniej straci Janusz Dziedzic, obecny dyrektor sportowy. W jego miejsce do klubu przyjdzie Robert Graf, który zostanie wiceprezesem do spraw sportowych i to on będzie czuwał między innymi nad transferami. Na razie stery w pierwszej drużynie przejmie Marcin Matysiak, który ma za sobą pracę w akademii ŁKS-u, prowadzenie rezerw oraz pracę w sztabie Stokowca.

Jeden z najgorszych w historii

Decyzja co do zwolnienia obecnego szkoleniowca jest jednak zrozumiałą, biorąc pod uwagę osiągane przez niego wyniki. Za jego kadencji Rycerze Wiosny rozegrali 10 meczów (9 w Ekstraklasie i 1 w Pucharze Polski), z których przegrali 7, a 3 zremisowali. To jeden z najgorszych bilansów w historii klubu.

Trener, który miał ratować byt łodzian na najwyższym poziomie rozgrywkowym, zupełnie nie umiał pomóc drużynie. Jej sytuacja w chwili pożegnania z Kazimierzem Moskalem była opłakana, a teraz jest jeszcze gorsza. Aktualnie ŁKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ma na koncie 10 punktów i stratę 11 „oczek” do bezpiecznej 15. lokaty. Rycerze Wiosny po raz ostatni wygrali mecz w Ekstraklasie jeszcze latem – pod koniec sierpnia z Pogonią Szczecin (1:0).

