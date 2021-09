FC Barcelona zdecydowała się na sensacyjny ruch. Griezmann wypożyczony

Po tym, jak w 2019 roku Antoine Griezmann przeszedł z Atletico Madryt do FC Barcelony za 120 milionów euro, z grą Francuza wiązano wielkie nadzieje. Mistrz świata z 2018 roku w 102 występach dla klubu z Camp Nou zdobył jednak zaledwie 35 bramek i wywalczył tylko Copa del Rey.

Już od kilku miesięcy spekulowano, że 30-latek może zmienić otoczenie. Ten ruch wydawał się jednak mało realny po tym, jak do Paris Saint-Germain przeszedł Lionel Messi, a we Francuzie upatrywano kandydata na nowego lidera Dumy Katalonii. Problemy finansowe Barcelony okazały się jednak na tyle poważne, że władze klubu postanowiły wypożyczyć Griezmanna.

Powrót do Madrytu

Napastnik wraca do Atletico Madryt, które zgodziło się na pokrycie w całości wynagrodzenia Griezmanna – podaje Sky Sports. Taki ruch powinien zadowolić obie strony. FC Barcelona zaoszczędzi środki, które musiałaby przeznaczyć na pensję gwiazdora, a klub ze stolicy Hiszpanii zyska zawodnika, który w obliczu wypożyczenia Saula Nigueza do Chelsea wzmocni drużynę aspirującą do wywalczenia tytułu mistrzowskiego.

Umowa będzie obowiązywała przez rok, a oba kluby uzgodniły, że będzie mogła zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Przypomnijmy, Griezmann grał dla klubu z Wanda Metropolitano przez pięć sezonów, wygrywając w tym czasie Ligę Europy, Superpuchar Europy i Superpuchar Hiszpanii.

