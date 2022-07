Zamieszania wokół prezentacji Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Kolejny raz zmieniono datę

Wokół transferu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony było sporo zamieszania. Ostatecznie kluby porozumiały się w sobotę 16 lipca i Polak trafił do Hiszpanii za 45 mln euro plus pięć milionów w bonusach.

We wtorek Joan Laporta zdradził także kulisy negocjacji z Polakiem. Prezes FC Barcelony powiedział, że o 33-latka zabiegały także PSG i Chelsea, lecz napastnik odrzucił ich oferty, mimo że zaoferowano mu większe zarobki, niż zaproponowali Katalończycy.

Trzeci raz przesunięto prezentację Roberta Lewandowskiego

Sporo zamieszania jest także wokół prezentacji kapitana Biało-Czerwonych, która pierwotnie miała odbyć się w poniedziałek, a następnie przełożono ją na wtorek. Jednak jak poinformował Gerard Romero, który jest dobrze poinformowany o tym, co dzieje się w FC Barcelonie, do przedstawienia 33-latka ostatecznie ma dojść w środę czasu polskiego.

Do tej pory nie jest znana ani godzina, ani powód przełożenia prezentacji Roberta Lewandowskiego. Zamieszanie może mieć związek z problemami Xaviego Hernandeza, który nie może dostać się do Miami, bo wciąż ma czekać na zatwierdzenie wizy. Zdaniem hiszpańskiego „AS-a”, jego obecność na sparingu z lokalnym Interem jest zagrożona.

Debiut Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony

Kolejny sparing FC Barcelona zagra z Realem Madryt. To właśnie w towarzyskim El Classico Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Balugrany. Następny mecz Duma Katalonii zagra 26 lipca, kiedy to zmierzy się z drużyną Juventusu. W tym spotkaniu może dojść do starcia dwóch Polaków, bowiem naprzeciw Roberta Lewandowskiego w bramce włoskiego klubu może wystąpić Wojciech Szczęsny. Ostatni mecz w USA Duma Katalonii zagra 30 lipca z New York Red Bulls.

