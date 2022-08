Cristiano Ronaldo mógł pokrzyżować plany Roberta Lewandowskiego. Wymowne słowa prezesa FC Barcelony

FC Barcelona miała jedno z najmocniejszych okienek transferowych w historii. 26-krotni mistrzowie Hiszpanii wydali ponad 100 milionów euro na Roberta Lewandowskiego, Raphinhę i Julesa Kounde, a Franck Kessie i Andreas Christensen przybyli do Katalonii jako wolni zawodnicy. Ponadto Ousmane Dembele podpisał nowy kontrakt z klubem po 40 proc. obniżce wynagrodzenia.

W wywiadzie dla CBS Sports, prezes FC Barcelony Joan Laporta skomentował, jak ocenia ruchy personalne w swoim klubie. – Jestem zachwycony. Poprawiliśmy się dzięki nowym transferom, takim jak Lewandowski, Christensen, Kessie, Kounde i Raphinha i prawdopodobnie jest jeszcze kilka przed nami – powiedział.

Laporta: Woleliśmy Lewandowskiego niż Ronaldo

Joan Laporta zdradził, że wybrali Roberta Lewandowskiego zamiast Cristiano Ronaldo. – W czasie okien transferowych zawsze pojawia się dużo informacji, niekoniecznie prawdziwych. Ale w końcu prawda jest taka, że chcieliśmy Lewandowskiego. Wiedzieliśmy, że jest kluczowy dla naszego sukcesu. Więc zamiast do Manchesteru pojechaliśmy do Monachium – kontynuował. Prezes Blaugrany dopytywany, czy kiedykolwiek brał pod uwagę Ronaldo, odpowiedział, że ma Lewandowskiego, bo był głównym celem jego klubu i woli nie komentować tego dalej.

Na pytanie, czy nie będzie problemu z rejestracją tych zawodników, prezes klubu odpowiedział, że z LaLigą to nigdy nic nie wiadomo. – Staramy się robić rzeczy z pełnym poszanowaniem zasad, ale czasami inaczej coś interpretujemy. Zobaczymy, co się stanie. Ale włożyliśmy ogromny wysiłek w zwiększenie naszych przychodów. Zarobiliśmy ponad 600 milionów euro w około 45 dni. Myślę, że przedstawiciele ligi to zrozumieją i mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów – podkreślił Laporta.

