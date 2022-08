Robert Lewandowski obchodzi urodziny. Hiszpańscy dziennikarze piszą o najlepszym prezencie dla Polaka

W niedzielę 21 sierpnia Robert Lewandowski kończy 34 lata. Przedstawiciele FC Barcelony za pośrednictwem Twittera z tej okazji złożyli życzenia polskiemu napastnikowi. W związku ze świętem kapitana Biało-Czerwonych, hiszpańscy dziennikarze zaczęli spekulować, co byłoby dla niego najlepszym prezentem.

Z racji tego, że FC Barcelona rozgrywa w niedzielę 21 sierpnia swoje spotkanie z Realem Sociedad w ramach 2. kolejki La Ligi, „El Mundo Deportivo” donosi, o najlepszym prezencie dla 34-latka. Według dziennikarzy byłaby nim strzelona bramka, która przy okazji zamazałaby nieudany pierwszy mecz z Rayo Vallecano. Przypomnijmy, Duma Kataloni bezbramkowo zremisowała z ekipą prowadzoną przez Andoniego Iraolę.

Lewandowski chce gola w prezencie. Ci piłkarze, którzy latem zmieniali kluby już cieszyli się ze swoich bramek. Wśród nich są m.in. Gabriel Jesus, Darvin Nunez, Erling Haaland czy Sadio Mane. Czas na Polaka – piszą hiszpańscy dziennikarze.

Na swoim Instagramie Robert Lewandowski zamieścił również urodzinowy wpis: „Dziś nie tylko dzień meczu, ale także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie jestem w stanie być dzisiaj z rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, grając w piłkę nożną. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Pamiętaj, aby nigdy nie przestawać marzyć, ciężko pracować i nie poddawać się. Marzenia się spełniają” - czytamy.

Robert Lewandowski to maszyna do zdobywania bramek

Polski napastnik zasłynął ze zdobywania goli seriami. W ubiegłym sezonie strzelił łącznie 50 bramek, z czego 35 w Bundeslidze. W sezonie 2021/22 Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera, który wydawał się nieosiągalny.

Polak wówczas w jednym sezonie Bundeslidze zapakował 41 goli, czyli o jednego więcej od legendarnego Niemca. Ponadto nasz kapitan wyrównał również osiągnięcie Cristiano Ronaldo z 2013 roku, który ustrzelił 69 bramek w jednym rok kalendarzowym. Rekordzistą pod tym względem jest nadal Leo Messi, który w 2012 roku zdobył ich 91.

Robert Lewandowski przeszedł do FC Barcelony z Bayernu Monachium, do którego trafił w 2014 roku. W tym czasie rozegrał w stolicy Bawarii 374 mecze i strzelił 344 gole. Reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo kraju, puchar Ligi Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata. Napastnik wygrał w Monachium również puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA, sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

