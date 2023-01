Skandaliczne zachowanie kibiców przed derbami Madrytu. Szef La Liga zapowiedział kary

Zarówno Real Madryt, jak i Atletico Madryt dotarli do ćwierćfinału Pucharu Króla. Obie ekipy staną naprzeciwko siebie w walce o awans do kolejnej rundy. Mecz odbędzie się 26 stycznia o godz. 21:00 na Estadio Santiago Bernabeu. Derby Madrytu zawsze wzbudzają emocje wśród kibiców i nie jest tajemnicą, że fanatycy obu zespołów za sobą nie przepadają, jednak tym razem kogoś zdecydowanie poniosło.

Skandaliczne zachowanie kibiców Atletico przed derbami Madrytu

Na jednym z mostów, znajdującym się nieopodal ośrodka treningowego Realu, Valdebebas pseudokibice Atletico Madryt wywiesili baner z napisem: „Madryt nienawidzi Realu”. Co więcej, pod nim spuścili na linie kukłę, która miała na sobie koszulkę Los Blancos z nazwiskiem i numerem Viniciusa Juniora.

Ten obrzydliwy gest błyskawicznie rozszedł się po mediach na całym świecie. Błyskawicznie dotarł też do włodarzy obu klubów, którzy kategorycznie sprzeciwili się takiemu zachowaniu. Władze Atletico Madryt zapowiedziały nawet, że wystosują śledztwo w celu wyjaśnienia, kto dopuścił się takiego ruchu.

„To obrzydliwe i niedopuszczalne zachowanie, które jest zawstydzające. Szerzy to nienawistny przekaz. Głośno i zdecydowanie potępiamy każdy akt, który uderza w godność osób lub instytucji. Rywalizacja między oboma klubami jest zacięta, ale mamy do siebie szacunek. Żadna jednostka, bez względu na jej intencje lub kolor skóry, nie może splamić współistnienia różnych opinii. Obowiązkiem każdego jest unikanie tego. Anonimowość nie zwalnia z odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że uda się wyjaśnić ten incydent, a winnego dosięgnie sprawiedliwość” – czytamy w oficjalnym komunikacie Atletico Madryt.

Szef La Liga zapowiedział śledztwo

Włodarze La Liga także wystosowali komunikat, w którym oficjalnie potępili zachowanie kibiców Atletico Madryt w stosunku do Viniciusa Juniora i Realu Madryt. Jej prezes Javier Tebas zagroził, że znajdą sprawców tego czynu i doprowadzą przed wymiar sprawiedliwości.

„Wiadomość do wszystkich, którzy pod osłoną nocy popełnili taki haniebny czyn – znajdziemy was, doprowadzimy do tego, żebyście zostali skazani i skończyli w więzieniu, gdzie wasze miejsce. Dość” – grzmiał na Twitterze Tebas.

