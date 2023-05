Z Robertem Lewandowskim nie łączą go dobre wspomnienia. Czeka ich kolejne starcie

Dobiegający powoli końca sezon 2022/23 był pełen wzlotów i upadków zarówno dla Roberta Lewandowskiego, jak i całej FC Barcelony. Polak wciąż przewodzi w klasyfikacji strzelców La Liga z 19 bramkami na koncie i istnieje prawdopodobieństwo, że taki stan rzeczy już się utrzyma. Ponadto FC Barcelona jest o krok od przypieczętowania mistrzowskiego tytułu, jednak w poprzednich miesiącach udało im się sięgnąć jedynie po Superpuchar Hiszpanii. Ich dzisiejsi przeciwnicy nie będą chcieli ułatwiać im zadania.

Defensor RCD Espanyol pewien siebie przed starciem z Robertem Lewandowskim

Robert Lewandowski i spółka zrobią wszystko, żeby na cztery kolejki przed zakończeniem ligowego sezonu, sięgnąć po tytuł mistrzowski i ze spokojem móc myśleć o kolejnej kampanii. Zadanie z pozoru wydaje się proste, bowiem będą mierzyli się z RCD Espanyolem, czyli przedostatnią drużyną w tabeli La Liga. Nie mogą jednak lekceważyć rywali, gdyż pod koniec 2022 roku ta sama ekipa urwała im punkty na Camp Nou, a poza tym wciąż mają realne szanse na wywalczenie utrzymania w lidze i będą potrzebowali zwycięstw.

Meksykański obrońca RCD Espanyolu Cesar Montes po raz pierwszy będzie miał okazję zagrać w derbach Barcelony. W najnowszym wywiadzie zdradził, że dla Papużek spotkanie z FC Barceloną jest czymś wyjątkowym i jest bardzo spokojny oraz pewien siebie przed wyjściem na boisko. Wspomniał też o nadchodzącej rywalizacji z Robertem Lewandowskim, z którym miał już okazję mierzyć się w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze w ubiegłym roku.

— Jesteśmy silni na swoim stadionie i możemy pokonać Barcelonę. Lewandowski jest dla mnie topowym zawodnikiem. To jednak będą derby, inne okoliczności niż na mundialu w Katarze, ale mam taką samą chęć, by go zatrzymać — powiedział Cesar Montes.

