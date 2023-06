Pięć lat więzienia dla Luki Modricia? Poważne kłopoty gwiazdy futbolu

Reprezentacja Chorwacji po raz kolejny błyszczała na wielkiej imprezie. Po brązowym medalu mistrzostw świata w Katarze, drużyna Zlatko Dalicia „dołożyła” srebro Ligi Narodów. W rozgrywanym w Rotterdamie finale zespół z Bałkanów przegrał po rzutach karnych z Hiszpanami. Luka Modrić po raz kolejny był ważnym ogniwem drużyny. Piłkarz udał się po czerwcowym oknie reprezentacyjnym na urlop, lecz z powodu problemów z prawem nie może być do końca spokojny.

Luka Modrić z aktem oskarżenia

Za zdobywcą Złotej Piłki wciąż ciągną się sprawy z przeszłości. Jak podaje portal index.hr Prokuratura Miejska w Osijeku zdecydowała się skierować nowy akt oskarżenia przeciwko Modriciovi i innej gwieździe chorwackiego futbolu, Dejanovi Lovrenowi. Sprawa ma związek z defraudacją 20 milionów euro przez byłego prezesa Dinama Zagrzeb, Zdravko Mamicia, w czasach, gdy obaj zawodnicy odchodzili z ojczyzny do klubów na zachodzie Europy – Modrić do Tottenhamu a Lovren do Olimpique Lyon. Pierwszy etap rozpoczął się w 2017 roku, ale rok później sprawę oddalono.

Choć piłkarze nie są oskarżeni o przywłaszczenie pieniędzy, to wobec nich wytoczono akt oskarżenia w związku z podejrzeniem składania fałszywych zeznań. Lovren miał kłamać ws. oświadczeń o wystawianiu aneksu do umowy o pracę. Z kolei obecny zawodnik Realu ma problem związany z terminami podpisania ważnych dokumentów.

Problemy gwiazd chorwackiej piłki

Istnieje ryzyko, że za swoje działanie piłkarze otrzymają wyrok więzienia. Grozi im nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Luka Modrić jest piłkarzem Realu Madryt od 2012 roku, kiedy to trafił na Estadio Santiago Bernabeu z Tottenhamu. Lovren w tym roku ponownie trafił do Lyonu. Wcześniej przez trzy lata grał dla Zenita Sankt Petersburg.

