Koniec długiej sagi transferowej. Znamy nowy klub Kyliana Mbappe!

„Real Madryt i Kylian Mbappe osiągnęli porozumienie, na mocy którego będzie on zawodnikiem Realu Madryt przez następne pięć sezonów” – poinformował Real Madryt w krótkim komunikacie. Trzeba przyznać, że Królewscy za wiele nie napisali w przypadku potwierdzenia zatrudnienia Francuza, a mówimy przecież o najważniejszym transferze letniego okienka.

Kylian Mbappe przechodzi do Realu za darmo

Od kilku lat sporo mówiło się o tym, że Mbappe zagra w barwach Realu Madryt. Dotychczas jednak działacze Paris Saint-Germain robili wiele, by go zatrzymać u siebie. Były podwyżki płacy, ale też inne istotne rzeczy, które trzymały Francuza w stolicy Francji. Ostatecznie jednak on sam powiedział, że zamierza zmienić otoczenie i występować w jednym z najbardziej legendarnych klubów Europy.

Do Realu Madryt dołącza na zasadzie wolnego transferu. Wszystko dlatego, że kończy mu się pod koniec czerwca kontrakt z Paris Saint-Germain. Królewscy chcą zbudować galaktyczny zespół na lata, bo Mbappe wciąż jest młodym zawodnikiem, a ma występować w zespole zwycięzcy Ligi Mistrzów przez kolejne pięć sezonów. Inne ważne postacie Realu również mają przed sobą jeszcze co najmniej kilka lat gry na wysokim poziomie.

twitter

Najpierw Euro, a potem kolejne sukcesy

Przed grą dla Realu istotny dla Mbappe oczywiście będzie także udział w mistrzostwach Europy na niemieckich boiskach. Niespełna 25-letni piłkarz ma w swojej kolekcji już dwa medale mistrzostw świata, ale na Euro nie miał jeszcze okazji zagrać o najwyższe laury. Dlatego też w najbliższym czasie będzie mocno zmotywowany, by sięgnąć z Francją po triumf na tej imprezie.

Mbappe w swoim poprzednim klubie występował przez siedem lat. W tym czasie wystąpił w 308 meczach, w których strzelił 256 goli i zaliczył 108 asyst. Wcześniej grał natomiast w AS Monaco, gdzie wypłynął na szerokie wody. Wówczas jego kolegą z zespołu był Kamil Glik.

Czytaj też:

Szok w Gdyni! Sensacyjny beniaminek piłkarskiej EkstraklasyCzytaj też:

Dodatkowe powołanie Probierza. Gracz z ligi tureckiej dołączy do kadry