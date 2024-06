Szok w Gdyni! Sensacyjny beniaminek piłkarskiej Ekstraklasy

Do 87. minuty Arka Gdynia prowadziła 1:0 i wydawało się, że gdynianie nie wypuszczą awansu do PKO BP Ekstraklasy. Po raz kolejny okazało się, że zespół Motoru Lublin potrafi dokonywać rzeczy wielkich. Po golach autorstwa Bartosza Wolskiego oraz Mbaye Ndiaye to goście mogli cieszyć się z powrotu do elity po ponad trzech dekadach.

Fortuna 1. Liga: Arka Gdynia przegrała kolejną grę o awans!

Niedzielny finał rozpoczął się od kuriozalnego trafienia autorstwa Olafa Kobackiego. Ofensywny gracz Arki wykorzystał katastrofalne zachowanie defensywny gości. Motor na własne życzenia stracił gola i wydawało się, że będzie sobie pluł w brodę, że zawiódł w najważniejszym meczu sezonu 2023/24.

Chociaż Arka miała kilka sytuacji, żeby podwyższyć prowadzenie (m.in. wspomniany wcześniej Kobacki pod koniec meczu), ostatecznie na tablicy wyników utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie. Jak niebezpieczny jest to wynik, gdyńscy piłkarze, sztab trenerski oraz kibice, przekonali się na samym finiszu.

Najpierw kapitalnym trafieniem z rzutu wolnego popisał się Wolski. To było piękne, precyzyjne uderzenie, które pozwoliło Motorowi nadal marzyć o awansie.

Kiedy wydawało się, że w finale strefy barażowej skończy się na dogrywce, a może rzutach karnych, Motor postanowił raz jeszcze zerwać się do ataku. Decydujący cios zadał Senegalczyk Mbaye Ndiaye. Dużo spokoju w polu karnym i trafienie, dzięki któremu piłkarz z pewnością przeszedł do historii klubu z Lublina.

Znamy komplet beniaminków PKO BP Ekstraklasy

Motor Lublin dołączył do grona dwóch pozostałych, wcześniej uszczęśliwionych wywalczeniem promocji do krajowej elity, drużyn. Przypomnijmy, że rozgrywki w Fortuna 1. Lidze wygrała Lechia Gdańsk. Za plecami zwycięzców rzutem na taśmę zameldował się zespół GKS Katowice, w ostatniej kolejce ogrywając… Arkę w Gdyni (1:0). Właśnie dzięki tamtemu zwycięstwu katowiczanie zajęli drugie miejsce w tabeli.

Z ekstraklasowym gronem pożegnały się za to: ŁKS Łódź, Ruch Chorzów oraz Warta Poznań. Dwójka pierwszy klubów w sezonie 2023/24 było beniaminkami w elicie. To z pewnością przestroga dla zespołów z Gdańska, Lublina i Katowic w kontekście budowania drużyn na kampanię 2024/25 w PKO BP Ekstraklasie.

