Siedem goli w meczu Leicester i Spartaka w Lidze Europy. Oto sytuacja Legii w tabeli grupy C

Dzień przed meczem Napoli z Legią Warszawa (zaplanowanym na 21 października) swoje starcie w ramach grupy C rozegrały drużyny Spartaka Moskwa i Leicesteru City. Jak wynik tego szalonego meczu wpłynął na układ tabeli?

Liga Europy. Lisy pomagały gospodarzom w pierwszej połowie

Spartak zaskoczył Leicester kompletnie, kiedy zdobył bramkę na 1:0. Sobolev szukał dośrodkowania do jednego z kolegów, lecz miał na tyle dużo szczęścia, że pokonał Schmeichela. Stało się tak dzięki rykoszetowi od Soumare. W dwie następne minuty Lisy odpowiedziały między innymi bardzo mocnym strzałem Maddisona z dystansu.

Przez większą część pierwszej części starcia inicjatywa była zdecydowanie po stronie drużyny angielskiej, która jednak nie potrafiła wykreować sobie żadnej klarownej szansy do zdobycia bramki. Mało tego, jeden z graczy Leicester City bardziej pomógł swoim przeciwnikom, niż własnej drużynie, kiedy karygodnie stracił piłkę pod własną szesnastką. Za chwilę Spartak cieszył się z trafienia na 2:0 po centrze Mosesa z prawej strony do Larssona.

Daka bohaterem angielskiej drużyny

W szczęśliwy sposób Lisy zdobyły kontaktową bramkę w 45. minucie, tuż przed zejściem do szatni. Rykoszet od jednego z graczy Spartaka sprawił, że bezpańską piłkę przejął Daka i strzelił obok Maksimienki. Ten sam napastnik doprowadził do remisu po niespełna 180 sekundach od wznowienia gry. Prostopadłe podanie od Maddisona odebrał Iheanacho, dograł do Daki, a ten wpakował futbolówkę do pustej bramki z bliskiej odległości.

W 54. minucie Zambijczyk miał już na koncie hattrick, po tym jak wykorzystał sytuację sam na sam po jeszcze jednym podaniu Maddisona. Daka na tym jednak nie poprzestał, bo mniej więcej na kwadrans przed końcem starcia pokonał Maksimienkę po raz czwarty. Wynik meczu na 4:3 ustalił Somolev po sprytnym podaniu Mosesa z prawej strony.

Tabela grupy C po meczu Spartak Moskwa – Leicester City

Sytuacja Legii w tabeli grupy C nadal jest korzystna. Warszawianie pozostaną liderami nawet w przypadku przegranej z Napoli. Dzięki zwycięstwu 4:3 ze Spartakiem Leicester City ma cztery punkty i wskoczyło na drugie miejsce w tabeli. Rosjanie uzbierali dotąd trzy „oczka” i są trzeci, a czwartą lokatę okupuje właśnie Napoli z jednym punktem.

