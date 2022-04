Dziś mecz FC Barcelona – Eintracht Frankfurt w Lidze Europy. Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję?

Przed pierwszym meczem FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt wydawało się, że Duma Katalonii nie będzie miała problemu z pokonaniem niemieckiego zespołu. Podopieczni Xaviego regularnie punktują w lidze i z tygodnia na tydzień prezentują coraz efektowniejszy i co najważniejsze skuteczniejszy futbol. Podopieczni Olivera Glasnera postawili się jednak faworyzowanym rywalom i zdołali wywalczyć remis.

Liga Europy. FC Barcelona czy Eintracht Frankfurt?

Pierwszą bramkę we Frankfurcie zdobyli gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie po bramce Ansgara Knauffa. Stracony gol sprawił, że goście z Katalonii ruszyli do ataków, co przyniosło efekt po kilkunastu minutach. Koronkowa akcja Ousmane Dembele, Frenkiego de Jonga i Ferrana Torresa zakończyła się bramką ostatniego z wymienionych, która okazała się trafieniem na wagę remisu. Rezultat 1:1 oznacza, że przed rewanżem na Camp Nou kwestia awansu do półfinału Ligi Europy pozostaje sprawą otwartą.

Podopieczni Xaviego przystąpią do starcia z niemieckim zespołem podbudowani ligową wygraną z Levante, po której Duma Katalonii pozostaje wiceliderem La Liga. Eintracht z kolei w ostatniej rundzie Bundesligi przegrał z Freiburgiem i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w lidze.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt. Transmisja w TV i online

Mecz FC Barcelona – Eintracht Frankfurt zostanie rozegrany w czwartek 14 kwietnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 21, a transmisja ze spotkania będzie dostępna w serwisie Viaplay.

Czytaj też:

Kiedy półfinały Ligi Mistrzów? Przypominamy terminarz rozgrywek i pary półfinałowe