Szalony mecz w Lidze Europy! Faworyt sensacyjnie odpadł z rozgrywek z Eintrachtem Frankfurt

Mało kto spodziewał się, że Eintracht Frankfurt może wyeliminować FC Barcelonę z Ligi Europy, a jednak właśnie to stało się faktem.

FC Barcelona straciła dwa gole już w pierwszej połowie meczu

Starcie rozpoczęło się dla gospodarzy w najgorszy możliwy sposób. Już bowiem od czwartej minuty pojedynku Blaugrana musiała gonić wynik. Był to efekt przewinienia Garcii we własnym polu karnym. Nie dało się nie dostrzec błędu obrońcy, który sprowadził rywala na ziemię, trzymając go w pasie niczym zapaśnik. Po chwili Kostić cieszył się z trafienia na 1:0.

Jeszcze w pierwszej połowie Duma Katalonii popadła w znacznie większe kłopoty. Nie dość, że sama nie potrafiła przebić się przez defensywę przeciwnika, to jeszcze ten podwyższył wynik spotkania. W 36. minucie do siatki trafił bowiem Borre, a cała akcja zaczęła się od straty FC Barcelony na jej własnej połowie. Po chwili napastnik oddał piękny strzał ze skraju pola karnego i dał Eintrachtowi cenne dwubramkowe prowadzenie.

Dwa gole FC Barcelony w końcówce i awans Eintrachtu Frankfurt

Na początku drugiej części spotkania gospodarze odważniej ruszyli do ataku, ale zamiast złapać kontakt z oponentami, stracili kolejną bramkę. Tym razem skutecznością popisał się Kostić, uderzając z lewej strony pola karnego. Co ciekawe w końcówce meczu Eintracht i tak musiał bać się o to, czy nie będzie dogrywki. Już w doliczonym czasie spotkania podopieczni Xaviego Hernandeza zdobyli bowiem dwie bramki. Najpierw uczynił to Busquets efektownym wolejem, a potem Depay z rzutu karnego. Blaugranie zabrakło jednak czasu na doprowadzenie do remisu. Przegrała 2:3 i odpadła z Ligi Europy w ćwierćfinale.

Poniżej zapis relacji tekstowej z meczu: