Ważna zmiana dla kibiców piłki w Polsce. Chodzi o cenne prawa telewizyjne

Rynek praw telewizyjnych, jeśli chodzi o piłkę nożną, jest w Polsce równie mocno monitorowany co transfery piłkarzy PKO Ekstraklasy. Przeważnie stacje telewizyjne zapewniają sobie prawa do pokazywania spotkań na lata. Podpisywanie nowych umów jest hucznie promowanie w mediach społecznościowych, a strata przeważnie pozostaje przemilczana.

Polsat przejmuje cenne prawa telewizyjne

W ostatnich miesiącach Polsat Sport musiał pogodzić się z utratą cennych praw telewizyjnych. Od nowego sezonu Liga Mistrzów będzie pokazywana w Canal+. To powrót do stacji po kilku latach. Z kolei Fortuna 1 Liga oraz Puchar Polski przechodzą do TVP Sport, która ma w planach mocno poprawić wizerunek rozgrywek. Polsat Sport stracił cenne atuty, więc szybko ruszył na poszukiwanie „zamienników”.

Wraz z początkiem lipca stacja poinformowała o pozyskaniu wyłącznych praw do transmisji Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. Polsat Sport przez trzy lata będzie pokazywać w telewizji i w streamingu mecze z drugiego i trzeciego szczebla Europy. Do tej pory prawa do transmisji posiadała platforma Viaplay. Ta jest jednak w procesie restrukturyzacji. Do połowy przyszłego roku wycofać się z polskiego rynku.

W międzyczasie Polsat Sport zagwarantował sobie prawo do pokazywania meczów eliminacji europejskich pucharów z udziałem polskich klubów – Jagiellonii Białystok, Śląska Wrocław, Legii Warszawa i Wisły Kraków.

Walka o triumf w nowych europejskich pucharach

Liga Europy i Liga Konferencji po raz pierwszy będą rozgrywane w zmienionym formacie przypominającym bardziej format ligowy. Polsat pokaże 189 (LE) i 153 (LK) spotkań w każdym sezonie. Tytuły w ubiegłym sezonie zdobyły odpowiednio włoska AS Roma i grecki Olympiakos Pireus.

