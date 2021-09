Jean-Pierre Adams nie żyje. Były reprezentant Francji od 39 lat przebywał w śpiączce

W wieku 72 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Francji, Jean-Pierre Adams. Reprezentował takie kluby jak Paris-Saint Germain, Nice czy Nimes. Od 1982 roku Adams przebywał w śpiączce.



Jean-Pierre Adams urodził się 1948 roku w Dakarze. Występował na pozycji środkowego obrońcy. Najwięcej spotkań rozegrał dla drużyny z Nicei - 126, zdobywając w nich 15 goli. Reprezentował swój kraj 22-krotnie. Adams rozpoczął karierę w Fontainebleu, gdzie pomógł lokalnej drużynie zdobyć amatorskie mistrzostwo, po czym przeniósł się do Nimes. Przez dziewięć sezonów z rzędu grał w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji, reprezentował także Niceę i Paris Saint-Germain.

W marcu 1982 roku Adams trafił do szpitala na rutynową operację uszkodzonego ścięgna w kolanie. Kiedy nadszedł termin, personel szpitala strajkował. Mimo to operacja odbyła się. Jednakże w wyniku błędu popełnionego przez anestezjologa, francuski piłkarz zapadł w śpiączkę na ponad 39 lat. Podano mu ponad 10-krotnie większą dawkę środka znieczulającego, niż powinno. Winni za to lekarze dostali tylko 700 euro grzywny.

„PSG straciło w poniedziałek 6 września jednego ze swoich wspaniałych starszych zawodników” – napisało konto PSG na Twitterze.

