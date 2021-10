Sergio Ramos nie wróci już do formy? Jego lekarze mieli wątpliwości od samego początku

Latem 2021 PSG przeprowadziło transferową ofensywę. Dość powiedzieć, że do swojej drużyny udało im się ściągnąć Leo Messiego, który po wielu latach pożegnał się z Barceloną. Włodarze wicemistrza Francji zakontraktowali jeszcze Gianluigiego Donnarummę z Milanu, Giniego Wijnalduma z Liverpoolu i Sergio Ramosa z Realu Madryt. Prawie wszyscy zdążyli już zadebiutować w Paryżu i z większym lub mniejszym powodzeniem biorą udział w kreowaniu wyników w lidze francuskiej.

Czemu Ramos nie gra?

Ramos walczy z kontuzją łydki, która nie odpuszcza go od zeszłego sezonu. Lekarze nie podają daty powrotu Hiszpana, ponieważ gdy tylko ten zwiększa intensywność indywidualnych treningów, ponownie odczuwa ból. Większość osób może być zaskoczonych obrotem spraw związanych z Ramosem, ale według dziennikarza FIFA Abdellah Boulma zaskoczeni nie są lekarze francuskiego klubu.

„Lekarze PSG wyrażali wątpliwości co do zdolności Sergio Ramosa do powrotu na najwyższy poziom już od czasu pierwszych badań Hiszpana” – napisał dziennikarz FIFA. Oznacza to, że przy podpisywaniu kontraktu właściciel zignorował sugestie lekarzy, że były piłkarz Realu Madryt jest zdolny do gry. Ramos nie zagrał ani minuty, nie trenuje z drużyną i inkasuje 15 milionów euro rocznie. Istnieje ryzyko, że zawodnik nigdy nie pojawi się na boisku.

