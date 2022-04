Zła wiadomość dla krytyków Neymara. Odechce im się wygwizdywania gwiazdy

PSG zostało mistrzem Francji, ale jak na drużynę złożoną z praktycznie samych gwiazd wygranie Ligue 1 to za mało. Kibice i właściciele drużyny od lat marzą o wygraniu Ligi Mistrzów, która jak na złość ciągle im się wymyka. Nic nie pomogło zakontraktowanie Leo Messiego, Sergio Ramosa, Giniego Wijnalduma i Gianluigiego Donnarummy. Fani wyładowują więc swoją frustrację na największych gwiazdach.

Abstrakcyjne sceny po wygraniu Ligue 1

Mimo że PSG sięgnęło po mistrzostwo Francji podczas ostatniego remisowego spotkania z Lens (1:1), kibice zaczęli wychodzić ze stadionu w trakcie spotkania. Ci, którzy zostali, gwizdali na piłkarzy podczas odbierania trofeum za zwycięstwo w lidze. Neymar nie pozostawił sprawy bez komentarza. – To było surrealistyczne, że kibice tak wcześnie opuszczali trybuny. Gwizdy? Zmęczą się tym, bo mam jeszcze trzy lata kontraktu – powiedział uszczypliwie gwiazdor klubu.

Neymar kilkukrotnie podkreślał w rozmowie z ESPN, że wygranie Ligue 1 bardzo wiele znaczy dla drużyny. – Teraz szczególnie cieszę się z dzisiejszego wieczoru i zdobytego tytułu, który jest dla nas najważniejszy. To był długi i przede wszystkim trudny sezon, patrząc na to, co się wydarzyło – mówił jeszcze Brazylijczyk.

Były piłkarz Barcelony w obecnym sezonie zdobył łącznie 11 bramek i siedem asyst. Mistrzostwo Francji to jedyne trofeum, jakie przyjdzie zdobyć PSG w tym sezonie, ponieważ w Pucharze Francji i Lidze Mistrzów francuska drużyna już zakończyła swoją przygodę.

