Reprezentant Polski znów błyszczy. Znalazł się w składzie kolejki

Marcin Bułka to podstawowy bramkarz Nicei. W poprzednim sezonie pokazał wielką formę, niejednokrotnie ratując drużynę przed problemami. Jego forma nie pozostała niezauważona, gdyż często meldował się w składach kolejki Ligue 1. Zdobył nagrodę piłkarza roku w swoim zespole, a także do samego końca walczył o tytuł bramkarza sezonu we Francji. Ostatecznie musiał uznać wyższość Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain. Teraz ma szansę pokazać, że decyzja była błędna.

Marcin Bułka z prestiżowym wyróżnieniem

Z biegiem sezonu 2024/2025 Marcin Bułka rozkręca się coraz bardziej. Po mieszanym początku, w ostatniej kolejce wyraźnie pomógł swojej ekipie w remisie 0:0 z Lens. Polak miał trochę roboty do zrobienia, lecz wywiązał się z niej bardzo dobrze. Redakcja dziennika „Le’Equipe” zwróciła uwagę na jego postawę. Znalazł się w jedenastce kolejki Ligue 1, a także otrzymał notę „8” – ex aequo największą w całej wybranej drużynie.

Wraz z Bułką najlepszy skład kolejki ligi francuskiej tworzą między innymi Achraf Hakimi i Bradley Barcola z PSG oraz Angel Gomez i Jonathan David z Lille. Wyróżnienia dla trenera kolejki otrzymał z kolei Christophe Pelissier z Auxerre. Polski piłkarz jest jedynym zawodnikiem swojego zespołu w jedenastce.

twitter

Reprezentant Polski walczy w Ligue 1

Marcin Bułka rozgrywa czwarty sezon dla Nicei, lecz trzeci jako zawodnik zespołu. Wcześniej reprezentował barwy Paris Saint-Germain, Chateauroux oraz Chelsea. Wychowanek Stegny Wyszogród ma w dorobku występy w wielu młodzieżowych kadrach Polski. W listopadzie ubiegłego roku zadebiutował w seniorskiej kadrze Michała Probierza. Drugi mecz zanotował z kolei na początku września występując w pojedynku ze Szkocją w Glasgow.

Czytaj też:

Były piłkarz Serie A znaleziony martwy. Trwa śledztwo w sprawieCzytaj też:

Skandaliczne sceny w debrach Madrytu. Bramkarz dostał… odchodami