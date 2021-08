Kiedy Cristiano Ronaldo drugi raz zadebiutuje w Manchesterze United? Z jakim numerem zagra?

Wiele wskazywało na to, że Cristiano Ronaldo wróci do Manchesteru, ale dołączy do City, prowadzonego przez Pepa Guardiolę. Obywatele wycofali się jednak z tej transakcji, a wtedy do gry weszły Czerwone Diabły i rzeczywiście sprowadziły tę żywą legendę futbolu. Teraz wszyscy zastanawiają się, kiedy gwiazdor zadebiutuje w zespole Ole Gunnara Solskjaera.

Debiut Ronaldo kontra kwestie telewizyjne

Teoretycznie mógłby uczynić to już 29 sierpnia, ponieważ właśnie tego dnia Manchester United zmierzy się z Wolverhampton. Problem w tym, że jest to mecz wyjazdowy, a zarówno klub jak i piłkarz z wielu względów woleliby, aby po raz pierwszy na boisko w barwach nowej ekipy wyszedł przed własną publicznością.

Dlatego najprawdopodobniej Ronaldo zadebiutuje dopiero w starciu z Newcastle, o czym poinformował na Twitterze Mark Ogden z ESPN. Mecz ten odbędzie się dopiero po przerwie reprezentacyjnej, 11 września. – Sky albo BT chciałyby pokazać ten mecz na żywo, ale przeniesienie go na inną porę nie będzie łatwe, o ile to w ogóle możliwe – dodał dziennikarz.

Chodzi o to, że starcie Czerwonych Diabłów z Newcastle zaplanowano na sobotę i godzinę 16:00 tak jak pięć innych spotkań Premier League. Zgodnie z angielskimi regulacjami stacje telewizyjne nie mogą pokazywać na żywo ligowych spotkań rozgrywanych o tej godzinie. Jest to akcja mająca na celu sprawienie, że kibice chętniej osobiście przyjdą na mecz na stadion, zamiast śledzić go w telewizji.

Z jakim numerem zagra Portugalczyk?

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje także to, z jakim numerem Ronaldo zagra w Manchesterze. Przepisy nie zezwalają na to, aby Cavani w tym momencie ustąpił mu ulubionej „7”. Kibice w mediach społecznościowych sugerują, że w takim wypadku Portugalczyk powinien zająć „77”, ale to również nie jest możliwe – numery powyżej „50” zarezerwowane są dla juniorów.

W tej chwili wolne są: „12, 15, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38” i wszystkie powyżej „40”.

Czytaj też:

Szokująca decyzja władz Lechii Gdańsk. Trener stracił pracę mimo dobrych wyników w Ekstraklasie