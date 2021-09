Bliźniacze wyniki w Premier League. Zacięta rywalizacja Chelsea i Liverpoolu

Liverpool i Chelsea nie odstają od siebie na krok podczas pierwszych pięciu kolejek Premier League. Angielskie drużyny prowadzone przez niemieckich szkoleniowców mogą pochwalić się identycznym bilansem bramkowym, strzeleckim i meczowym.

Cztery zwycięstwa i remis

Liverpool i Chelsea mają do tej pory na koncie po cztery zwycięstwa i jeden remis. Co ciekawe, każde spotkanie w lidze kończyło się dla The Reds i The Blues tym samym wynikiem. Liverpool wygrał z Norwich (3:0), Burnley (2:0), Leeds (3:0) i Crystal Palace (3:0). Natomiast Chelsea dokładnie z takimi samymi wynikami rozprawiła się na początku z Crystal Palace, Arsenalem, Aston Villą i Tottenhamem. Po drodze podopieczni Tuchela i Kloppa spotkali się w meczu, który zakończył się wynikiem 1:1. Jedyne bramki, jakie stracili zawodnicy niemieckich trenerów, padły w bezpośrednim starciu na Anfield.

The Blues i The Reds zajmują więc teraz bezpośrednio pierwsze i drugie miejsce w tabeli, z dorobkiem 13 punktów. Tyle samo oczek ma na swoim koncie trzeci Manchester, który jednak przegrywa ze względu na bilans bramkowy. Na czwartej pozycji dosyć niespodziewanie znajduje się Brighton, które zaliczyło cztery wygrane i jedną porażkę.

