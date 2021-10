Jerzy Dudek dla „Wprost”: Gdyby Ronaldo robił takie liczby, każdy by mówił o Złotej Piłce

Liverpool po raz pierwszy w historii pokonał Manchester United różnicą pięciu bramek (5:0). The Reds narzucili swój styl gry i już w pierwszej połowie doprowadzili do wyniku 4:0. – Spodziewałem się większego oporu Manchesteru. Analizując te wcześniejsze mecze myślałem, że to będzie większa batalia. Oczywiście przy stanie 0:0 Manchester miał swoje szanse, ale ich nie wykorzystał. Na zawodników Solskjaera podziałało to demobilizująco, była to smutna złość. Natomiast Liverpool złapał wiatr w żagle – powiedział w rozmowie z „Wprost” Jerzy Dudek.

Dobrze zorganizowana drużyna Liverpoolu kluczem do zwycięstwa

Warto zaznaczyć, że okazje dla United, łącznie z tymi przy stanie 0:0, były incydentalne. Poza tym, pierwszy gol dla The Reds padł już w 5. minucie. – Pierwsza bramka Naby'ego Keity to był absolutny majstersztyk wyjścia spod pressingu obronnego i przejście do szybkiej ofensywy – zauważył Dudek, który opisując przebieg meczu stwierdził również, że nieporadność, jaka cechowała Manchester United w rozegraniu i utrzymaniu piłki była zasługą świetnego pressingu podopiecznych Jurgena Kloppa.

Dudek: Czerwona kartka dla Ronaldo byłaby przesadą

Pod koniec pierwszej połowy, tuż przed drugą bramką Mohameda Salaha, Cristiano Ronaldo starł się z Curtisem Jonesem. Gdy zawodnik Liverpoolu leżał już na murawie z piłką przy swoim ciele, Portugalczyk kopnął futbolówkę. Sędzia zdecydował się pokazać legendarnemu piłkarzowi tylko żółtą kartę. Czy słusznie? Według byłego bramkarza Liverpoolu – tak. – Ronaldo miał szczęście, że wcześniej trochę powalczyli i że trafił w piłkę. Nie było bezpośredniego ataku na przeciwnika. Dla mnie ta żółta karta zasłużona, a czerwona byłaby przesadą – ocenił Dudek.

Mohamed Salah. Wiecznie niedoceniany piłkarz?

Mohamed Salah ustrzelił w meczu z Manchesterem United hattricka. Od początku sezonu Premier League Egipcjanin zdobył już 10 bramek w dziewięciu meczach. Z meczu na mecz forma napastnika Liverpoolu może coraz bardziej wzbudzać podziw. – Salah to bardzo niedoceniany zawodnik. Każdy mówi o Messim, o Ronaldo, nawet o Lewandowskim już częściej, a Mo Salah od 2018 roku, robi takie liczby, że gdyby Ronaldo miał takie same, to wszyscy by mówili o Złotej Piłce bez problemu – stwierdził Dudek. – Zawsze się go deprecjonuje, mówi, że to nie ten kaliber, a on pokazuje, że potrafi nawet sam wygrywać te mecze – mówił nam były bramkarz reprezentacji Polski.

Jerzy Dudek zaznaczył, że dobra gra Salaha wynika też z pracy, jaką wykonuje z całą drużyną szkoleniowiec The Reds. – To oczywiście też zasługa Kloppa, który zbudował tę drużynę w każdej formacji. Jeżeli Salah miał słabszy okres to Mane miał lepszy – powiedział były bramkarz Liverpoolu.

