Legenda Liverpoolu wróci do Premier League jako trener? Wszystko na to wskazuje

Steven Gerrard rozpoczął karierę trenerską w 2017 roku od prowadzenia młodzieżowych drużyn swojego ukochanego klubu – Liverpoolu. Jego pierwszym poważnym sprawdzianem był klub, w którym zresztą jest do tej pory, czyli Glasgow Rangers. Były pomocni The Reds pracuje tam od sezonu 2017/2018 i zdążył do tej pory wygrać jedno mistrzostwo Szkocji (2020/2021).

Premier League. Aston Villa szuka trenera na już

Aston Villa wykorzystuje przerwę reprezentacyjną na szukanie nowego trenera, ale czas ich goni, ponieważ chcą, żeby drużyna miała zapewnionego szkoleniowca już na mecz ligowy przeciwko Brighton, który ma rozpocząć się 20 listopada. W klubie rozważano jeszcze kandydaturę Roberto Martineza, obecnego selekcjonera reprezentacji Belgii, ale Gerard miał zawsze pierwsze miejsce w hierarchii właścicieli drużyny z Villa Park.

To, co najbardziej zaimponowało właścicielom Aston Villi, to oczywiście wpływ, jaki Gerrard miał na odbudowę szkockich Rangersów i fakt, że Anglik wraz z drużyną odebrał w sezonie 20/21 mistrzostwo niepodzielnie panującemu od dziewięciu lat Celtikowi Glasgow. Gdyby były pomocnik The Reds objął stery zespołu z Villa Park, zostałby trenerem reprezentanta Polski Matty'ego Casha, który niedawno został powołany na swoje pierwsze zgrupowanie w karierze.

Steven Gerrard przyszłym trenerem Liverpoolu?

Wiele osób upatruje w Stevenie Gerrardzie następcy Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Patrząc na ścieżkę rozwoju, jaką przyjął Anglik, niewykluczone, że już za parę lat to on usiądzie na ławce The Reds i na nowo zacznie budowanie swojej legendy, tym razem z perspektywy managera zespołu.

