Cristiano Ronaldo kolejny raz zabrał głos ws. transferu. Tym razem odpowiedział kibicowi na Instagramie

Bark Cristiano Ronaldo w kadrze Machesteru United na sparing z Atletico Madryt wywołał lawinę komentarzy. Kibice zaczęli się zastanawiać, czy to faktycznie oznacza, że ich ulubieniec opuści Old Trafford. Do sprawy odniósł się sam zawodnik, który odpisał kibicowi na Instagramie.

Od tygodni media na całym świecie informują o możliwym odejściu Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Czerwone Diabły zajęły szóste miejsce w lidze, przez co nie zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów w nadchodzącym sezonie i zagrają w Lidze Europy. Słaba dyspozycja United w lidze miała sprawić, że Portugalczyk miał rzekomo przekazać prośbę o transfer ze względu na chęć gry w Lidze Mistrzów. Zdaniem dziennikarzy ESPN we wtorek 26 lipca Ronaldo miał odbyć rozmowy z władzami Manchesteru United w towarzystwie agenta Jorge Mendesa po tym, jak opuścił przedsezonowe tournee klubu po Tajlandii i Australii, powołując się na powody osobiste. Portugalczyk ma obowiązujący kontrakt jeszcze przez rok, a sam Ten Hag powiedział, że nie może się doczekać współpracy z kapitanem reprezentacji Portugalii, który był najlepszym strzelcem drużyny w minionym sezonie. Gwiazdor ustrzelił ich 24 we wszystkich rozgrywkach. Cristiano Ronaldo: Król zagra w niedzielę Napastnik nie znalazł się w kadrze na sobotnie towarzyskie starcie z Atletico Madryt, przez co również kibice zaczęli zastanawiać się, czy ta absencja gwiazdora świadczy o tym, że jego odejście jest już niemal pewne. Spekulacje uciął sam zainteresowany, który pod komentarzem kibica na instagramie napisał: „król zagra w niedzielę”. Komentarz wskazuje, że Portugalczyk może zagrać swój pierwszy mecz pod wodzą Erika Ten Haga w niedzielnym meczu towarzyskim przeciwko Rayo Vallecano. twitter Zarzut Cristiano Ronaldo do dziennikarzy Wcześniej Cristiano Ronaldo zamieścił inny wymowny wpis dot. swojej przyszłości. Napastnik uderzył w dziennikarzy, którzy publikują plotki na jego temat. „Niemożliwe jest, by nie rozmawiać o mnie przez jeden dzień. W innym wypadku media nie zarobiłyby pieniędzy. Dobrze wiecie, że jeśli nie skłamiecie, to nie przyciągnięcie uwagi ludzi. Róbcie tak dalej, a może w końcu traficie” – napisał Portugalczyk. twitter Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Atletico Madryt i Bayernu Monachium, ale ich przedstawiciele publicznie zdystansowały się od chęci pozyskania byłej gwiazdy Realu Madryt i Juventusu. Inny zainteresowany – Chelsea, również wykluczył możliwość ściągnięcia w swoje szeregi 37- latka – powiedziały źródła ESPN. Czytaj też:

