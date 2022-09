Brytyjski sport w żałobie po śmierci Elżbiety II. Premier League może zwiesić rozgrywki

„Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu” – napisano w komunikacie Pałacu Buckingham. Smuta wiadomość o śmierci Elżbiety obiegła świat w czwartek 8 września około godziny 20:00 czasu polskiego. Monarchini zmarła w wieku 96 lat. Panowała z kolei przez 70 ostatnich lat.

Sport reaguje na śmierć Elżbiety II. Rozgrywki Premier League mogą zostać wstrzymane

Śmierć królowej Wielkiej Brytanii to z pewnością szok dla wszystkich Brytyjczyków. Mimo to najwyższe władze państwowe były gotowe na taki dzień. Jak poinformowano, wdrożona zostanie operacja London Bridge, która ma zapobiec paraliżowi kraju. Ponadto ma zapewnić godne uhonorowanie zmarłej monarchini.

Dokument powstał już w latach 60. ubiegłego wieku, ale od tamtej pory był wielokrotnie aktualizowany zgodnie z obowiązującymi realiami. Według brytyjskich mediów zawiera on również informacje dotyczące tego, co należy zrobić w takiej sytuacji ze wszystkimi wydarzeniami sportowymi. W związku z dziesięciodniową żałobą rozgrywki sportowe, w tym mecze piłkarskie zostaną najprawdopodobniej odwołane i przełożone na inny termin.

Niektóre sporty, nie czekając na oficjalne decyzje władz, zdecydowały się zwiesić rozgrywki czy wydarzenia. Do tej grupy należy liga golfa czy też wyścigi konne, czyli ulubiona dyscyplina zmarłej Elżbiety II. Po ukazaniu się wiadomości wyścigi w Southwell i Chelmsford zostały odwołane. Przełożono także mecze rugby.

Pewne jest także to, że w dniu pogrzebu królowej nie odbędzie się żadne wydarzenie sportowe. Decyzja w sprawie zawieszenia rozgrywek Premier League zostanie najprawdopodobniej podjęta w piątek 9 września. Jeśli władze najwyższego poziomu rozgrywkowego w Anglii zdecydowaliby się nie grać w okresie całej żałoby, oznaczałoby to, że nie rozegrano by 7. i 8. kolejki.

