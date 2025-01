Iga Świątek gra z WOŚP! „Pomagajmy, do końca świata i jeden dzień dłużej”

Przypomnijmy, że Polka właśnie awansowała do III rundy wielkoszlemowego Australian Open. Wirtualnie Iga Świątek ponownie jest na szczycie rankingu WTA, choć jak takowa lista będzie ostatecznie wyglądać, zadecydują wyniki Polki oraz faktycznej liderki zestawienia Aryny Sabalenki.

Iga Świątek ze wsparciem dla WOŚP. Wyjątkowa licytacja tenisistki

Wiceliderka światowego rankingu ogłosiła, co w tym roku przekazuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czwartkowe (tj. 16 stycznia) popołudnie. Licytację można znaleźć pod tym linkiem.

„W tym roku wspólnie z LEGO przygotowaliśmy wyjątkowy zestaw. Moja rakieta Tecnifibre z sezonu 2024, którą grałam wiele meczów (nawet widać na niej niebieskie ślady) z autografem oraz unikalny obraz z klocków LEGO upamiętniający wygraną w Roland Garros. Obraz składa się z aż 13 815 klocków w 43 kolorach – uwielbiam go! Pomagajmy, do końca świata i jeden dzień dłużej” – ogłosiła w czwartkowe popołudnie Świątek w mediach społecznościowych.

twitter

Warto dodać, że Świątek to jeden z licznych przykładów postaci ze świata sportu, które wspierają WOŚP. Co do tenisowego światka, kilka dni temu wspominaliśmy o pięknym geście ze strony wielkoszlemowego mistrza w mikście, Jana Zielińskiego.

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy i na co zbiórka?

Po raz 33. w historii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra, wspierając bardzo ważny cel. Tym razem motywem przewodnim finału będzie bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. WOŚP zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej.

„Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce. Rocznie na raka zapada około 1100 dzieci, a 3000 pozostaje w trakcie intensywnego leczenia […] Leczenie nowotworów dziecięcych wymaga jednak olbrzymich nakładów sprzętowych i diagnostycznych. Dzięki zebranym podczas 33. Finałowi WOŚP środkom możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Fundacja wspiera również leczenie nieonkologicznych schorzeń hematologicznych, które są jednymi z najczęstszych chorób przewlekłych wśród dzieci […] zagramy dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 6 ośrodków chirurgii onkologicznej oraz 4 zakładów patomorfologii. Dzięki zebranym środkom możliwe będzie zakupienie najnowszego sprzętu diagnostycznego, który pomoże lekarzom w walce z nowotworami i innymi ciężkimi chorobami hematologicznymi u dzieci” – czytam na oficjalnej stronie WOŚP o wyborze celu na tegoroczny finał.

33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, tj. 26 stycznia. W poprzedniej edycji, dedykowanej na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych – zebrano gigantyczną kwotę 281 879 118,07 złotych.

Czytaj też:

Fatalne wieści ws. Agaty Wróbel. Medalistka olimpijska z szokującą decyzjąCzytaj też:

Stadion Śląski lepszy od PGE Narodowego. „W Warszawie nie miałem dobrej atmosfery”