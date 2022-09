Odżył transfer Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej. Wszystko przez ostatnią wypowiedź prezesa tamtejszego związku

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo wciąż trwa. Mimo że Portugalczyk pozostał na Old Trafford w tym sezonie, nie oznacza, że spekulacje na temat jego odejścia z Manchesteru United ucichnęły.

Oliwy do ognia dolał prezes Saudyjskiego Związku Piłki Nożnej Yasser Al-Misehal, który powiedział w wywiadzie dla „The Athletic”, że Cristiano Ronaldo jest pożądany w Arabii Saudyjskiej i sam przedstawiciel tamtejszego związku zdradził, że chciałby, by supergwiazda Czerwonych Diabłów dołączyła do jednego klubu w ich lidze.

Przypomnijmy, na początku sierpnia TVI i CNN Portugal poinformowały, że Portugalczyk miał otrzymać lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciele klubu mieli zaoferować za Portugalczyka 300 mln euro – 30 mln dla klubu, 20 mln dla pośredników, a 250 mln euro napastnik miałby zarobić za dwa lata gry na Bliskim Wschodzie.

Prezes Saudyjskiego Związku Piłki Nożnej: Chciałbym zobaczyć Ronaldo w Arabii

Według Yassera Al-Misehala transfer Cristiano Ronaldo do ligi saudyjskiej przyniosłoby ogromny odzew i byłoby swego rodzaju wiadomością dla wszystkich. – Jestem pewien, że byłaby to oczywiście bardzo kosztowna transakcja, ale widzimy, że nasze kluby osiągają wyższe przychody w ciągu ostatnich kilku lat. Widzieliśmy już kilku dużych graczy, którzy grali w Premier League i przybyli do ligi saudyjskiej – podkreślił prezes związku w rozmowie z „The Athletic”.

Poza tym prezes saudyjskiego związku przyznał, że lubi Cristiano Ronaldo jako zawodnika i dlatego również chciałby zobaczyć go grającego w Arabii Saudyjskiej.

