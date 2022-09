Cristiano Ronaldo mógł już grać w egzotycznej lidze. Prezes klubu podał szczegóły

Po kiepskim sezonie Manchesteru United, który nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, Cristiano Ronaldo miał poprosić o zgodę na transfer w letnim okienku transferowym. Saga z udziałem Cristiano Ronaldo trwała bardzo długo, a świat obiegały coraz to nowsze informacje o kolejnych zainteresowanych, wśród nich wymieniało się m.in. Bayern Monachium, czy brazylijskie Flamengo Rio de Janeiro.

Lukratywna oferta dla Cristiano Ronaldo

W połowie lipca TVI i CNN Portugal poinformowały, że Portugalczyk miał otrzymać lukratywną propozycję gry w Arabii Saudyjskiej. Według ówczesnych informacji tamtejszych dziennikarzy Saudyjczycy mieli oferować 300 milionów euro za napastnika Manchesteru United.

Z tej kwoty 30 mln miało iść do Czerwonych Diabłów jako kwota transferowa, 250 mln euro napastnik miał zarobić za dwa lata spędzone w Saudi Professional League. Pozostałe 20 mln miało być przeznaczone dla pośredników tej transakcji.

Prezydent Al-Hilal: Rozmowy z Cristiano Ronaldo były prowadzone

Prezydent saudyjskiego Al-Hilal Fahad ben Nafel zdradził, że transfer Cristiano Ronaldo do Arabii to nie była tylko plotka i niewiele brakowało, by gwiazdor zmienił Premier League na Saudi Professional League. Szef klubu uchylił rąbka tajemnicy na temat kulis tego transferu w rozmowie z kanałem YouTube „Thamanya” i zdradził, dlaczego nie udało się pozyskać portugalskiego napastnika.

Fahad ben Nafel potwierdził, że rozmowy z Cristiano Ronaldo były prowadzone, ale problemem w sfinalizowaniu tej transakcji nie były pieniądze, tylko decyzja sportowego centrum arbitrażowego, która zabroniła rejestracji nowych nabytków. – Al-Hilal jest w stanie sprowadzić światowe gwiazdy. Do transferu nie doszło tylko z powodu zakazu – zapewnił prezydent Al-Hilal, cytowany przez serwis football365.com.

„Nie przestaliśmy negocjować z zawodnikami pomimo decyzji o zakazie, ale zwlekaliśmy z wejściem w ostateczną fazę negocjacji do czasu zniesienia zakazu” - podkreślił Fahad ben Nafel.

