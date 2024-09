Miał być gwiazdą angielskiego futbolu. Słynny talent zatrzymany z 60 kilogramami narkotyków

Co rusz słyszymy w piłce nożnej o wielkich talentach. Słyszymy także historię o niewykorzystanych talentach, którym z różnych przyczyn nie wyszło. Jednym stanęły na drodze kontuzje, innym podejście do sportu. Przykład byłego piłkarza Arsenalu może zakończyć się wieloletnim pobytem w więzieniu.

Były piłkarz Arsenalu zatrzymany z wielkim bagażem narkotyków

Jay-Emmanuel Thomas był uważany za wielki talent angielskiego futbolu. Trafił do Arsenalu jako ośmiolatek i przeszedł przez wszystkie szczeble juniorskie, aż otrzymał szansę gry w pierwszym zespole Arsene’a Wengera. Później przez lata był wypożyczany do innych klubów, aż trafił za ponad milion funtów do Ipswich. Z biegiem sezonów zwiedzał kolejne kluby, schodząc w dół piramidy ligowej. Nie zrobił kariery na miarę dawnego potencjału.

Niedawno związał się z grającym w drugiej lidze szkockiej Greenock Morton. Przygoda nie potrwa za długo, gdyż Thomas został zatrzymany za próbę przemytu do Wielkiej Brytanii aż 60 kilogramów marihuany. Napastnik chciał przeszmuglować tak wielką liczbę narkotyków w bagażu. Służby z łatwością odkryły jego plany na lotnisku Stansted po powrocie z Bangkoku. Wartość niedozwolonych używek szacuje się na 600 tysięcy funtów.

Były piłkarz Arsenalu ma pojawić się w sądzie w Carlisle. Został oskarżony o „import narkotyków klasy B”. „Sky News” informuje, że wraz z nim aresztowano także dwie kobiety.

Jay-Emmanuel Thomas był wielkim talentem angielskiego futbolu

Greenock Morton, klub Thomasa, nie ustosunkował się jeszcze do zatrzymania piłkarza. Napastnik nie zdążył jeszcze zadebiutować w zespole z zaplecza Scottish Premiership.

Urodzony w 1990 roku Jay-Emmanuel Thomas może pochwalić się występami w młodzieżowej reprezentacji Anglii U17 i U19.

