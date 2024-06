Słynny piłkarz Arsenalu i Evertonu nie żyje. Miał 54 lata

Nie żyje Kevin Campbell, były napastnik Arsenalu, Nottingham Forest i Evertonu. Anglik zmarł w wieku 54 lat. Na początku tego miesiąca w brytyjskich mediach pojawiła się informacja, że były piłkarz trafił do szpitala z powodu poważnej choroby. Więcej szczegółów nie podano. Po karierze piłkarskiej Campbell był ekspertem telewizyjnym.

Arsenal i Everton żegnają Kevina Campbella

Arsenal i Everton pożegnały Kevina Campbella. „Jesteśmy zdruzgotani wiadomością, że nasz były napastnik Kevin Campbell zmarł po krótkiej chorobie. Wszyscy w klubie uwielbiali Kevina. W tym trudnym czasie wszyscy jesteśmy myślami z jego rodziną i przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju, Kevin” – napisali w serwisie X (dawniej Twitter) Kanonierzy.

twitter

Z kolei w social mediach Evertonu napisano: „Nie tylko prawdziwy bohater Goodison Park oraz ikona angielskiej piłki, ale także niesamowita osoba, o czym wie każdy, kto go kiedykolwiek spotkał” – czytamy.

twitter

Kariera Kevina Campbella

Kevin Campbell był wychowankiem Arsenalu, w którym zadebiutował w 1988 roku przeciwko Evertonowi. W sezonie 1990/91 zdobył osiem bramek w 10 meczach. Wtedy to drużyna George'a Grahama zdobyła mistrzostwo kraju. W barwach Kanonierów wywalczył również Puchar Ligi, Puchar Anglii oraz Puchar Zdobywców Pucharów.

Kevin Campbell rozegrał w Arsenalu 210 spotkań, w których strzelił 55 goli. Zdecydował się opuścić ten klub w 1995 roku. Przeniósł się do Nottingham Forest, gdzie w 1997 roku spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej. Rok później w znacznym stopniu przyczynił się do powrotu zespołu do elity.

Następnie przeniósł się do Trabzonsporu, skąd w 1999 roku trafił do Evertonu. Klub walczył o utrzymanie, a Campbel w znaczący sposób przyczynił się do uniknięcia spadku. Swoją karierę zakończył w 2007 roku, grając po drodze w WBA oraz Cardiff. Po zawieszeniu butów na kołek zajął się komentowaniem spotkań.