Robert Lewandowski ustrzelił setkę! Tak Polak zapisał się w historii Ligi Mistrzów

Już w poprzedniej kolejce rozgrywek „Lewy” dorzucił dwa trafienia, zbliżając się na minimalny dystans do granicy stu trafień w Champions League. Polak ustrzelił dublet w wyjazdowym meczu w Belgradzie, a miejscowa Crvena Zvezda przegrała aż 2:5. Na swój okrągły jubileusz Polak musiał zatem poczekać do meczu z francuską rewelacją, Stade Brest. Francuzi do stolicy Katalonii przyjeżdżali jako niepokonani w fazie ligowej.

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski z setnym golem w historii!

Warto przypomnieć, że polski napastnik zdobywał w swojej karierze gole w Champions League dla Borussi Dortmund oraz Bayernu Monachium. W barwach klubu ze stolicy Bawarii RL9 grał najdłużej, bo aż osiem lat (2014-22). Jednak ten najbardziej spektakularny występ „Lewego” w Lidze Mistrzów miał miejsce jeszcze jako napastnik BVB. Polak 24 kwietnia 2013 roku ośmieszył Real Madryt, wbijając Królewskim cztery gole. To był cudowny wieczór dla Lewandowskiego i całego klubu z Dortmundu, który rozbił faworytów ze stolicy Hiszpanii aż 4:1. A był to mecz półfinałowy!

Lewandowski barierę stu goli przekroczył w swoim 125 meczu w rozgrywkach. Dodatkowo było to szóste trafienie Polaka w sezonie 2024/25 właśnie w LM. Do tego warto dodać również świetną formę strzelecką Lewandowskiego w LaLiga. W czternastu meczach RL9 zdobył 15 goli, będąc wyraźnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców ligi hiszpańskiej.

Polak pewnie wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul... na nim samym! Piękny jubileusz Lewandowskiego stał się zatem faktem już w 10. minucie pierwszej połowy spotkania.

Goście z Francji byli tego dnia tłem dla Dumy Katalonii. Ostatecznie Barcelona triumfowała aż 3:0. Dwa kolejne trafienia wpadły w drugich 45. minutach. Najpierw w 66. minucie do siatki trafił Dani Olmo. A wynik spotkania, już w doliczonym czasie, ustalił – jakżeby inaczej – ponownie Lewandowski. Tym razem Polak popisał się precyzyjnym uderzeniem w róg bramki, dopisując trafienie numer 101 w Lidze Mistrzów i siódme w bieżącej kampanii. Wielka forma polskiego snajpera!

W klasyfikacji wszech czasów najwięcej trafień w rozgrywkach ma Cristiano Ronaldo. Portugalczyk trafiał dla trzech klubów: Manchesteru United, Realu Madryt oraz Juventusu. Łącznie licznik piłkarza, który obecnie występuje na boiskach ligi saudyjskiej, stanął na 140 trafieniach. Portugalczyk potrzebował do tego 183 meczów.

Wiceliderem jest za to Lionel Messi. Argentyńczyk dla FC Barcelony i Paris Saint-Germain trafiał łącznie 129 razy. Messi zagrał w 163 meczach.

