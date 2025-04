UEFA doceniła Jakuba Kiwiora. Polak zatrzymał słynny Real Madryt

Obrońca londyńskiego klubu i reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach wskoczył do wyjściowego składu. Los sprawił, że poważnej kontuzji doznał zazwyczaj podstawowy gracz linii defensywnej – Gabriel. Trener Arsenalu po to ma jednak Jakuba Kiwiora w kadrze, żeby korzystać z usług Polaka, kiedy nadchodzą takie sytuacje. Jak się okazuje, polski obrońca perfekcyjnie potrafi wykorzystać swoje szanse.

Liga Mistrzów: Jakub Kiwior wybrany do najlepszej „jedenastki” przez UEFA!

W pierwszym meczu w Londynie Królewscy przegrali bardzo wyraźnie, bo aż 0:3. Wydawało się, że trudno będzie o tzw. remontadę w rewanżu, czyli odrobienie strat i awans do półfinału przez piłkarzy Realu Madryt. W stolicy Hiszpanii była jednak wiara w to, że kto jak kto – ale Real potrafi radzić sobie w Lidze Mistrzów.

Brutalna weryfikacja, z perspektywy kibiców Królewskich, nadeszła w środowy wieczór. Rewanżowe spotkanie w Madrycie ponownie padło łupem Kanonierów. Tym razem Arsenal wygrał 2:1, rozstrzygające trafienie zaliczając w niemal ostatniej akcji meczu. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że właściwie ani przez chwilę awans do półfinału nie był zagrożony – patrząc z perspektywy nieudolności Królewskich.

Duża w tym zasługa bardzo poukładanej drużyny z Londynu. Kanonierzy dobrze wiedzieli, jaki jest plan na oba starcia z Realem. I tu bardzo przyjemny, polski wątek. Wspomniany Kiwior zagrał bowiem w Madrycie solidne spotkanie, popisując się kilkoma naprawdę udanymi interwencjami. Co istotne, to nie tylko ocena polskich obserwatorów. Miła informacja napłynęła bowiem ze strony UEFA. Polak został wybrany do najlepszej „jedenastki” kolejki, spoglądając na wtorkowe i środowe mecze rewanżowe na etapie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów.

Dla Kiwiora to spore wyróżnienie, tym bardziej że w składzie znalazło się tylko dwóch piłkarzy Kanonierów. Obok Polaka wskazano na Declana Rice’a.

W półfinale Arsenal zmierzy się z Paris Saint-Germain. W drugim półfinale iście polska walka o miejsce w finale Champions League. FC Barcelona (Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny) zagra z Interem (Piotr Zieliński i Nicola Zalewski).

