Lewandowski skomentował swoje wyróżnienie: Tutaj nikt nie przegrał, a wszyscy wygrali

W sobotę 8 stycznia odbyła się gala „Przeglądu Sportowego”, na której wyłoniono Sportowca Roku. Top 10 zdominowali uczestnicy zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Na podium natomiast była tylko jedna przedstawicielka olimpijczyków – 2. Anita Włodarczyk. Na trzecim miejscu znalazł się Bartosz Zmarzlik a zwycięzcą głosowania okazał się Robert Lewandowski. W rozmowie z „PS” przyznał, że ta nagroda ma dla niego szczególne znaczenie.

Sportowiec Roku 2021. Lewandowski: Wielka radość i duma

Robert Lewandowski nie ukrywał swojego szczęścia po ogłoszeniu wyników. – Na pewno jest wielka radość i duma. Nagroda otrzymana w Polsce i to w głosowaniu kibiców ma dla mnie szczególne znaczenie i tym bardziej to doceniam – powiedział w rozmowie z „PS” napastnik Bayernu. Robert Lewandowski statuetkę dla najlepszego sportowca roku według „PS” otrzymał po raz trzeci w karierze. Kapitan kadry zaznaczał, że za każdym razem sprawa była tak samo szczególna, ponieważ zawsze w wyborze brali udział fani. – Zdobywałem te statuetki w różnych okresach i każdy uważam za wielkie osiągnięcie. Ta sobotnia została zdobyta za rok olimpijski, co też ma znaczenie – dodał jeszcze napastnik Bayernu Monachium.

Sportowiec Roku 2021. Lewandowski: Nikt nie przegrał

Lewandowski zaznacza, że mimo zajęcia pierwszego miejsca w plebiscycie w roku olimpijskim nie uważa, że „pokonał innych sportowców”. – Tutaj nikt nie przegrał, a wszyscy wygrali. Kibicuję wszystkim naszym sportowcom, cieszę się z każdego sukcesu Polaków, jestem dumny, że mogłem być w Warszawie wśród tylu fantastycznych sportowców – ocenił kapitan Biało-Czerwonych. Lewandowski wskazał też sportowca, który najbardziej mu w tym roku zaimponował. – Każdy osiągnął wielki sukces, występ każdego był powodem do dumy i każdy sportowiec ma swoją wielką historię. Ale na mnie wielkie wrażenie wywarł Dawid Tomala. Przejść 50 km to jedno, ale wierzyć w siebie, potrafić się zrealizować, zdobyć złoto olimpijskie to jest imponujące – ocenił napastnik.

