Jest przełom w sprawie wyboru nowego selekcjonera. Cezary Kulesza spotka się z jednym z faworytów

W ostatnich dniach spekulacje na temat nowego selekcjonera reprezentacji Polski przybrały na sile. Dużo zamieszania zrobiło się po spotkaniu Fabio Cannavaro z Cezarym Kuleszą, o którym rozpisywały się polskie i włoskie media. Były piłkarz nie jest jednak zainteresowany pracą z kadrą, a jego przylot do Warszawy odebrano jako „grę" mającą poprawić notowania Włocha na rynku trenerskim.

Adam Nawałka spotka się z Cezarym Kuleszą

Tym samym Adam Nawałka ponownie wyrasta na najpoważniejszego kandydata do objęcia sterów drużyny narodowej. Nazwisko byłego selekcjonera przewijało się w mediach już od dłuższego czasu, ale do tej pory 64-letni trener nie spotkał się z szefem polskiej federacji. To zmieni się już wkrótce, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Z informacji dziennikarza wynika, że Nawałka w czwartek 13 stycznia wróci z Malediwów, a następnie uda się na spotkanie z Kuleszą. Tematem przewodnim rozmowy z prezesem PZPN ma być wizja Nawałki na prowadzenie kadry w meczach barażowych.

Kadra murem za Nawałką?

Przypomnijmy, Interia poinformowała, że wielu reprezentantów jest za tym, by to właśnie Nawałka przejął posadę po Portugalczyku. – Cannavaro ma wielkie nazwisko i może nawet jest dobrym trenerem, ale nie ma czasu na taki eksperyment. Mieliśmy już Sousę i okazało się, że to było duże pudło. Teraz priorytetem jest awans na mundial i trzeba wziąć kogoś, kto wejdzie do kadry z miejsca. A Nawałka by to potrafił – powiedział anonimowo jeden z zawodników.

Nawałka nie jest jedynym polskim kandydatem do objęcia posady selekcjonera. W tym kontekście wymieniani są m.in. Jan Urban, który miał już spotkać się Cezary Kulesza czy Czesław Michniewicz, który ma doświadczenie reprezentacyjne zebrane w pracy z kadrą młodzieżową.

