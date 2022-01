Jakim człowiekiem jest Andrij Szewczenko? Legenda Widzewa nie ma wątpliwości

Choć od odejścia Paulo Sousy do Flamengo minął prawie miesiąc, wciąż nie wiadomo, kto zostanie jego następcą. Wydaje się, że w tej chwili faworytem na to stanowisko jest Andrij Szewczenko, a nie Adam Nawałka.

Andrij Szewczenko faworytem na trenera reprezentacji Polski

W rozmowie z portalem polsatsport.pl Andrij Michalczuk zdradził kilka informacji na temat ukraińskiego szkoleniowca. Były zawodnik Widzewa łódź i rodak wspomnianego trenera dziwi się jednak, że prezes PZPN woli zagranicznego trenera od polskiego.

– Oni znają tych zawodników, są ledwie dwa miesiące do meczu z Rosją. Trzeba kogoś z wewnątrz, kto kręci się w tym towarzystwie, a nie trenera, dla którego wszystko będzie nowe. To jest jednak kadra narodowa. Niemców prowadzi Niemiec, Francuzów Francuz, Anglików Anglik, Portugalczyków Portugalczyk, Włochów Włoch – stwierdził.

Andrij Michalczuk mówi, jaki jest Andrij Szewczenko

Gdyby jednak Cezary Kulesza zdecydował się na zatrudnienie Szewczenki, powinien bez problemu znaleźć nić porozumienia z Robertem Lewandowskim oraz resztą liderów z naszej kadry. – Potrafi się przesunąć, przykucnąć, usiąść z boku. Tu nie będzie rywalizacji o to kto jest większą gwiazdą – stwierdził Michalczuk.

Dodał, że kiedy „Szewa” pracował w kadrze Ukrainy, znakomicie dogadywał się z jej najważniejszymi graczami, jak Ołeksandr Zinczenko z Manchesteru City czy Rusłanem Malinowskim z Atalanty. – Zrobi właściwą atmosferę, powinno być dobrze – uważa były gracz Dynama Kijów i RTS-u.

Szewczenko, czyli „swój chłop”

Michalczyk został również zapytany o to, jakim człowiekiem jest Szewczenko w życiu prywatnym. – Bardziej swój chłop niż gwiazda. Mimo sukcesów i wielkich pieniędzy nie zwariował. Sporo go w mediach, zabiera głos na wiele tematów. Na pewno nie można powiedzieć, że jest niedostępny czy jakoś mało kontaktowy. Zapytasz go, to odpowie, szanuje rozmówców. Nie jest oschły, ale też nie jest ostry w swoich sądach. Jak popełniał błędy podczas pracy z reprezentacją Ukrainy, to potrafił się do nich przyznawać – opowiedział.

