Cezary Kulesza przywitał nowego selekcjonera Polaków. Tym Michniewicz przekonał prezesa PZPN

W poniedziałek 31 stycznia zgodnie z zapowiedziami ogłoszono nowego selekcjonera polskiej kadry piłkarskiej. Został nim Czesław Michniewicz, który spotkał się z przedstawicielami mediów na konferencji prasowej. Zanim jednak sam trener doszedł do głosu, najpierw wypowiedział się Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Cezary Kulesza o wyborze Czesława Michniewicza na trenera reprezentacji Polski

Swoje przemówienie zaczął jednak od wspomnienia tego, co wydarzyło się w reprezentacji pod koniec grudnia. – Jak wiemy odejście Paulo Sousy było dla nas wszystkich sporym zaskoczeniem, porzucił nas w bardzo trudnym momencie. Odszedł wraz z nim również jego zagraniczny sztab. Ostatnie dni i tygodnie były dla mnie bardzo intensywne. Poprzez moją analizę i głębokie przemyślenia dokonałem wyboru selekcjonera – powiedział Kulesza.

– Nowym trenerem Biało-Czerwonych został Czesław Michniewicz i wiem, że to jest dobra decyzja. Moim zdaniem najlepszy, jeden z najlepszych trenerów w Polsce. Przekonał mnie jedną rzeczą: pokazał mi obszerny plan na pierwszy baraż. Był bardzo dobrze przygotowany do rozmowy. Michniewicz jest ambitnym i pracowitym szkoleniowcem. Od dziś będzie intensywnie przygotowywał się do starcia z Rosji. Pragniemy wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze i to jest nasz cel. Jeszcze raz chciałbym pogratulować trenerowi i życzyć sukcesu. Akcja Rosja – powiedział prezes PZPN.

Baraże MŚ 2022. Czesław Michniewicz zadebiutuje w meczu z Rosją

Pierwszym meczem, w którym Michniewicz poprowadzi Biało-Czerwonych będzie spotkanie z Rosją. Z drużyną Sbornej zmierzymy się w ramach baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Jeśli zwyciężymy na wyjeździe z naszymi sąsiadami, zagramy ze Szwedami lub Czechami.

