Wyciekła taktyka reprezentacji Polski na mecz z Rosją? Wszystko przez jedno zdjęcie z Twittera...

Już w marcu 2022 roku Polska rozegra kluczowy mecz w kontekście awansu na katarski mundial. W barażach Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Rosji, która będzie pełniła rolę gospodarza w tym pojedynku. Wiadomo już, że mecz odbędzie się na stadionie Dinama Moskwa.

Czesław Michniewicz spotkał się z Piotrem Zielińskim

W wywiadach, których Michniewicz udzielał zaraz po mianowaniu go selekcjonerem, jednoznacznie podkreślał, że w nadchodzącym starciu niezwykle ważne będzie odpowiednie przygotowanie taktyczne. Szkoleniowiec ten słynie z zamiłowania właśnie do tego aspektu futbolu i zaznaczał, że już przygotowuje się do baraży, to znaczy rozpracowuje strategię rywala.

Jednocześnie Czesław Michniewicz ruszył też w trasę po Europie, w trakcie której spotyka się z najważniejszymi reprezentantami naszej ekipy narodowej. Najpierw widział się z Robertem Lewandowskim, a teraz rozmawiał z Piotrem Zielińskim. Na twitterowym profilu „Łączy nas piłka” pojawiła się fotografia potwierdzająca spotkanie trenera z ofensywnym pomocnikiem.

Polacy zdradzili swoją taktykę na mecz barażowy z Rosją?

Zdjęcie wywołało duże poruszenie, ponieważ widać na nim specjalny notatnik, którego każda kartka wygląda jak piłkarskie boisko. Selekcjoner Biało-Czerwonych podczas rozmowy musiał dużo dyskutować z nim taktyce, ponieważ na fotografii da się dostrzec także rozrysowane przez jednego z nich schematy.

Na ripsotę ze strony Rosjan nie trzeba było długo czekać. Po chwili oficjalny profil federacji Sbornej odniósł się do zaistniałej sytuacji w zabawny sposób. „Dziękujemy, koledzy!” – czytamy w poście „TeamRussia”, który sugeruje, że na zdjęciu została zdradzona taktyka Polaków na barażowe starcie. „Łączy nas piłka” odpowiedziała z kolei zabawnym gifem, przedstawiającym… Przerażonego psa.

W kolejnym komentarzu ze strony naszych przeciwników pojawił się natomiast fotomontaż przedstawiający Walerija Karpina, selekcjonera Sbornej, ustawionego przy tablicy, rozpracowującego strategię Biało-Czerwonych.

twittertwitterCzytaj też:

Jan Urban zaskoczony wyborem Czesława Michniewicza na selekcjonera. Zdradził, czy sam chciałby prowadzić reprezentację