Donald Tusk z dożywotnią decyzją. Premier uratował znaną polską olimpijkę

O historii wybitnej, byłej sztangistki, informowaliśmy w czwartkowym tekście, wskazując na pomoc, którą zaoferował Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Agata Wróbel od kilku lat znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dwukrotna medalistka olimpijska w połowie grudnia 2024 roku zdradziła, że straciła wzrok.

Minister Sławomir Nitras o wsparciu ze strony Donalda Tuska

PZPC w swoim wpisie w mediach społecznościowych zahaczył najważniejsze instytucje, mogące wesprzeć Wróbel – spoglądając na sportowe realia. Na reakcję ze strony ministra Sławomira Nitrasa, szefa resortu sportu i turystyki, nie trzeba było długo czekać.

Polityk Koalicji Obywatelskiej przyznał, że w sprawę zasłużonej olimpijki włączył się premier Donald Tusk. Wróbel otrzymała od niego dożywotnie wsparcie.

„Premier Donald Tusk przyznał dzisiaj dożywotnią rentę specjalną w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie naszej medalistce olimpijskiej pani Agacie Wróbel. O zdrowie pani Agaty zadbają pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tej sprawie” – napisał na X minister Nitras.

Agata Wróbel otrzymała wsparcie również od ministerstwa zdrowia

Nie tylko premier czy resort sportu i turystyki zareagował na sytuację byłej sztangistki. Wróbel trafi do jednego z najlepszych szpitali w Krakowie. Ministerstwo Zdrowia przyczyniło się do takiej decyzji, co również zasługuje na uznanie.

„Poprawa sytuacji bytowo-materialnej stanowi następne wyzwanie i jest kolejnym etapem pomocy dla tej niezwykle zasłużonej dla polskiego sportu zawodniczki. Za kilkadziesiąt godzin pani Agata Wróbel będzie pacjentką jednego z najlepszych szpitali w Krakowie, placówki ze znakomitymi oddziałami klinicznymi, pod opieką najlepszych specjalistów […] Przy wydatnym wsparciu Ministerstwa Zdrowia, za co składamy wielkie podziękowania, udało się zapewnić miejsce Pani Agacie Wróbel w jednej z najlepszych placówek medycznych naszego kraju i co najważniejsze – blisko miejsca zamieszkania zawodniczki. Pani Agato, czekamy na Panią! Jest pani ikoną polskiego sportu!” – przekazał Marek Kaczmarczyk, rzecznik Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Agata Wróbel w sierpniu 2025 roku skończy dopiero 44 lata. Wydaje się, że mając takie wsparcie, była sportsmenka może powoli poukładać swoje życie na nowo.

