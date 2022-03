Nie zagramy z Rosją w barażach, ale co dalej? Rzecznik PZPN o możliwych scenariuszach

FIFA i UEFA w poniedziałek 28 lutego zawiesiły wszystkie rosyjskie drużyny, zarówno reprezentacje narodowe jak i drużyny klubowe. Decyzja organizacji obowiązuje do odwołania, ale prawdopodobnie Sborna nie zagra z Polakami w półfinale turnieju barażowego. Dziennikarze Sky Sports podawali, że Biało-Czerwoni mogą bezpośrednio awansować do finału baraży, jednak taki scenariusz może nie dojść do skutku.

Z kim reprezentacja Polski zagra w barażach?

Jakub Kwiatkowski w magazynie „Gol” na antenie TVP Sport poinformował, że póki co PZPN nie ma przecieków w sprawie baraży. – Widzieliśmy to, co wszyscy widzieli, czyli komunikat o wykluczeniu Rosji na czas nieokreślony. Pytanie: jak ten czas może długo potrwać. To problem FIFA, kiedy podejmie decyzję w tym względzie – wyjaśnił rzecznik PZPN.

Według Kwiatkowskiego perspektywa walkowera i automatycznego przejścia Polaków do finału baraży jest „nierealna”, ponieważ byłoby to rozwiązanie niesprawiedliwe wobec Szwedów i Czechów, którzy muszą rozegrać półfinał. – Mówi się, że Rosjan mogliby zastąpić Słowacy, ale ci z kolei mają zaplanowany na 24 marca mecz towarzyski z Norwegią. Węgrzy natomiast grają w tym czasie z Serbią. No i, gdzie takie spotkanie miałoby się odbyć? – kontynuował.

O tym, że podopieczni Czesława Michniewicza mają małe szanse na walkower, mówił także minister sportu Kamil Bortniczuk. – Nie chciałbym, aby ktoś za jakiś czas zarzucał nam, że cała ta inicjatywa była związana właśnie z tym że chcieliśmy bez grania dostać się do finału – przekonywał.

