Niepokojący uraz Kamila Glika. Polak opuścił boisko na noszach

Do groźnej sytuacji z udziałem Kamila Glika doszło podczas meczu Serie B między Brescią a Benevento. W 79. minucie, przy stanie 2:2, Mehid Leris składając się do przewrotki, zamiast kopnąć piłkę, trafił w głowę reprezentanta Polski. Glikowi szybko udzielono pomocy medycznej, a następnie zniesiono na noszach. Jak przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio, doświadczony reprezentant nie stracił przytomności. Przewieziono go już do szpitala, gdzie przejdzie niezbędne badania.

Przypomnijmy, Glik znalazł się w gronie zawodników powołanych na towarzyski mecz ze Szkocją i finał turnieju barażowego, w którym Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją lub Czechami. Stoper Benevento, o ile dojdzie do pełnej dyspozycji, jest jednym z „pewniaków” do podstawowego składu, gdzie prawdopodobnie wystąpi u boku Jana Bednarka.

Reprezentacja Polski. Lista powołanych piłkarzy

Bramkarze: Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Matty Cash, Michał Helik, Maciej Rybus, Arkadiusz Reca, Kamil Glik, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Marcin Kamiński, Mateusz Wieteska, Bartosz Salamon

Pomocnicy: Krystian Bielik, Jakub Moder, Przemysław Frankowski, Przemysław Płacheta, Jacek Góralski, Sebastian Szymański, Konrad Michalak, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Patryk Kun, Kamil Grosicki

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, Karol Świderski

