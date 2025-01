Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open! Rozniosła swoją rywalkę

W poniedziałek 20 stycznia po godzinie 9 rano czasu polskiego rozpoczął się mecz IV rundy Australian Open pomiędzy Igą Świątek, a Eva Lys z Niemiec. Polka nie dała swojej przeciwniczce żadnych szans, gromiąc ją 6:0, 6:1 w setach. Uwinęła się przy tym w 59 minut, błyskawicznie odprawiając z kwitkiem uzdolnioną rywalkę o ukraińskich korzeniach.

Australian Open. Iga Świątek gromi Evę Lys

Do tej pory polska tenisistka miała z Niemką bilans 1-0. Po wygranych z Kateriną Siniakovą, Rebeccą Sramkovą i Emmą Raducanu nasza zawodniczka była faworytką tego starcia. To zresztą już jej piaty raz na tym etapie wielkoszlemowego turnieju w melbourne. Jej rywalka w takiej sytuacji znalazła się dopiero po raz pierwszy.

Eva Lys zdawała sobie sprawę ze skali wyzwania. Przed pojedynkiem ze Świątek nazywała ją „niesamowitą zawodniczką” i zapowiadała, że będzie starać się jak najbardziej utrudnić Polce zadanie. Jak pokazał wynik, plan ten nie powiódł się. Poszło jej jeszcze gorzej niż w 2022 roku, kiedy w Stuttgarcie przegrała 6:1, 6:1.

Australian Open. Katarzyna Nowak o szansach Igi Świątek

Komentatorka sportowa Katarzyna Nowak podkreślała, że do tej pory polska zawodniczka nie trafiła jeszcze na poważną przeszkodę w turnieju w Melbourne. – Co innego w niedawnym United Cup. Bardzo fajnie Świątek zagrała z Rybakiną, dobry mecz z Brytyjką, do tego ciekawe spotkanie z Coco Gauff – oceniała.

– Spoglądając na Igę, ja nie widzę jednak czegoś nowego, co ona stosowałaby na korcie. Widać za to świeżość, bardzo dużą dynamikę. Wszystko jest takie nienaruszone. Skoncentrowana, skupiona, dynamiczna. Polka jest ustabilizowana, nie ma w jej występach żadnego momentu niepewności – mówiła Nowak w wywiadzie dla Wprost.pl.

– Czy Iga zagra w finale? Oczywiście, tak samo, jak może to zrobić kilka innych faworytek: Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy Jelena Rybakina. Polka jest przecież numerem 2 w rankingu. Dotychczas Świątek gra w Australian Open świetnie – podkreślała Katarzyna Nowak.

