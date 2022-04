Trener Argentyny skomplementował reprezentację Polski. Tak skomentował losowanie fazy grupowej

Od 1 kwietnia wiemy już, jakie reprezentacje zagrają ze sobą w fazie grupowej zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. Do jednego z kwartetów trafiły Argentyna, Meksyk, Polska i Arabia Saudyjska. Selekcjoner pierwszej z wymienionych drużyn zaraz potem skomentował wizję gry z tymi przeciwnikami.

Katar 2022. Lionel Scaloni o grze z reprezentacją Polski i innymi rywalami z grupy C

Lionel Scaloni nie ma wątpliwości, że Albicelestes wcale nie będą mieli łatwo w poszczególnych spotkaniach. – Prawda jest taka, że nie jesteśmy ani zadowoleni, ani smutni. Musimy skupić się na tym, w czym my jesteśmy mocni – powiedział, cytowany przez dziennik „Ole Diario”.

W dalszej części szkoleniowiec reprezentacji Argentyny skupił się na skomentowaniu tego, z kim przyjdzie rywalizować jego zespołowi. – Meksyk znamy bardzo dobrze, gra się z nimi nieprzyjemnie. Zawsze sprawiali nam kłopoty, doświadczyłem tego w 2006 roku. Wygraliśmy z nimi dopiero w dogrywce po bramce Maxiego Lopeza – opowiadał. Dodał też, że skoro Argentyna zagra z Meksykiem na mundialu, to nie spotkają się one w ramach sparingu przed turniejem.

– Polska awansowała do mistrzostw, w dobrym stylu pokonując Szwecję. To bardzo dobry zespół, który ma wielu znakomitych i znanych zawodników – powiedział na temat Biało-Czerwonych. Później skomplementował też Arabię Saudyjską za to, jak poradziła sobie w azjatyckich kwalifikacjach. Cały wywód zakończył, wspominając, że Argentyna może jednak sobie poradzić z każdym i tak samo byłoby w przypadku, gdyby jednak w grupie trafiła na inny zestaw przeciwników.

