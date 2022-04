W takiej kolejności Polacy zagrają ze swoimi rywalami na mundialu. Rozpiska godzinowa i terminarz

1 kwietnia odbyło się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Na mundialu zaprezentują się także reprezentanci Polski, którzy awansowali do niego poprzez baraże. Ich droga była ułatwiona ze względu na ukaranie Rosji walkowerem. Później natomiast drużyna Czesława Michniewicza pokonała 2:0 Szwedów i awansowała na tę prestiżową imprezę.

Trudni i egzotyczni rywale dla reprezentacji Polski

Biało-Czerwoni będą mieli okazję zmierzyć się z zespołami, z którymi na co dzień nie mają przyjemności grać. Grupa C jest egzotyczna i trudna zaraz. Znaleźliśmy się w niej bowiem wraz z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. O ile spotkanie z tą ostatnią ekipą powinno być stosunkowo łatwe, o tyle pozostali dwaj przeciwnicy budzą w kibicach tyle samo entuzjazmu co wątpliwości.

Z losowania cieszył się jednak Czesław Michniewicz, który już po nim przyznał na antenie TVP Sport, iż chciał uniknąć gry z europejskimi zespołami. Do tego wiadomo, ze marzyło mu się trafienie właśnie Argentyny. – Myślę, że trafiliśmy idealnie. To świetne zespoły, ale też dla kibiców będzie to duża atrakcja – mówił.

Teraz wiadomo już również, w jakiej kolejności odbędą się mecze Polaków, w których dniach oraz o jakich godzinach się rozpoczną. Poniżej podajemy pełną rozpiskę starć Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa Świata w Katarze 2022 – terminarz reprezentacji Polski w grupie C

Polska vs Meksyk, 22 listopada 17:00

Polska vs Arabia Saudyjska, 26 listopada 14:00

Polska vs Argentyna, 30 listopada 20:00

