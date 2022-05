Będzie debiut oraz powrót do kadry Polski. Tych zawodników zamierza powołać Czesław Michniewicz

Wygląda na to, że Czesław Michniewicz zamierza potraktować czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski jako poligon doświadczalny. Nie wiadomo co prawda, czy w każdym z czterech starć Ligi Narodów występować będzie najmocniejszy skład, ale pewne jest już to, iż kadra Biało-Czerwonych znów będzie bardzo szeroka.

Czesław Michniewicz zamierza powołać czterech młodych piłkarzy do reprezentacji Polski

Sam szkoleniowiec wspominał, że w najbliższym czasie zamierza wezwać na kadrę aż 30 zawodników. W tym gronie ma znaleźć się również wielu młodych piłkarzy. Personalia kilku z nich zdradził Sebastian Staszewski z portalu interia.pl.

Informacjami, które zdobył dziennikarz, pochwalił się na Twitterze. „Nicola Zalewski, Jakub Kiwior, Sebastian Walukiewicz i Jakub Kamiński mają zostać powołani do seniorskiej reprezentacji Polski. Słyszę jednak, że selekcjoner Czesław Michniewicz zostawi jednak furtkę i w razie potrzeby piłkarze będą mogli dołączyć do młodzieżówki” – napisał redaktor.

Sebastian Walukiewicz i Jakub Kiwior będą powołani przez Michniewicza

Trzech z czterech wymienionych piłkarzy już ma za sobą debiuty w pierwszym zespole narodowym. Zalewski pierwszy mecz rozegrał za kadencji Paulo Sousy, podobnie jak Kamiński. Walukiewicza wprowadzał jeszcze Jerzy Brzęczek. Teraz stoper Cagliari wróci do reprezentacji po prawie dwóch latach przerwy oraz groźnej kontuzji, przez którą stracił niemal prawie cały sezon. Na wiosnę rozegrał zaledwie 25 minut.

Odkryciem Michniewicza ma być natomiast Kiwior, reprezentujący obecnie barwy Spezii Calcio. On akurat od kilku miesięcy jest niekwestionowanie ważną postacią w swoim zespole, gdzie regularnie występuje jako defensywny pomocnik. W kontekście wychowanka Lecha Poznań mówiło się, że ostatnie powołany już w marcu, ale wtedy jeszcze tak się nie stało.

