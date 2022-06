Piotr Zieliński skomentował sprawę Macieja Rybusa. Te słowa mogą zdziwić kibiców

Reprezentacja Polski zakończyła czerwcowe zgrupowanie, podczas którego rozegrała aż cztery spotkania. Dwa z nich były przeciwko Belgii, która zajmuje drugie miejsce w rankingu FIFA. Pierwszy mecz z Czerwonymi Diabłami zakończył się fatalnym wynikiem 1:6, ale rewanż dawał w ostatnich 20 minutach nawet nadzieję na remis. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali 0:1, ale da się wyciągnąć z tego widowiska parę plusów.

Plusem niestety na pewno nie była gra Piotra Zielińskiego, od którego zawsze wymaga się najwyższej i najlepszej dyspozycji w narodowych barwach. Pastwienie się nad pomocnikiem Napoli nie ma pewnie jednak sensu, bowiem zgrupowanie jako całość wyszło mu całkiem przyzwoicie. W pomeczowej rozmowie z Interią Sport oprócz odpowiedzi na pytania o samo spotkanie Zieliński odpowiedział na to, które dotyczy Macieja Rybusa.

Maciej Rybus zostaje w Rosji. Piotr Zieliński skomentował sytuację

Na przedmeczowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz został zapytany o sprawę Macieja Rybusa, który co prawda odszedł rosyjskiego Lokomotiwu Moskwa, ale z drugiej strony podpisał kontrakt z innym klubem ze stolicy Rosji - Spartakiem. To w kontekście stanowczej postawy Polaków względem rosyjskiej agresji na Ukrainie jest ewidentnym zgrzytem moralnym i wizerunkowym. Selekcjoner nie chciał jednak przed meczem z Belgią odpowiadać w tej kwestii.

Sprawę swojego niepowołanego do reprezentacji kolegi skomentował natomiast Piotr Zieliński. W rozmowie z Interią Sport przyznał, że nie zna do końca sytuacji i ustalił podstawowe fakty, że Rybus to Polak, jego żona Rosjanka i że ma z nią dzieci. - To jak postąpił, to jest jego decyzja. Nie mam żadnego problemu ze zrozumieniem tej sytuacji. Nie ma co chłopaka krytykować - stwierdził pomocnik Biało-Czerwonych.

Czytaj też:

Oceny za mecz Polska – Belgia. To było ciężkie spotkanie dla Roberta Lewandowskiego