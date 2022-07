Polski bramkarz zdecydował o swojej przyszłości. Wiemy, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Łukasz Fabiański przybył do klubu West Ham United w lipcu 2018 roku. W sezonie 2021/22 bramkarz rozegrał 37 meczów w Premier League i dołożył jedno spotkanie w Lidze Europy, gdyż w europejskich pucharach „jedynką” był wypożyczony z PSG Alphonse Areola.

Miniony sezon londyńczycy ukończyli na siódmej pozycji w tabeli Premier League, wyprzedzając m.in. Leicester, Brighton i Wolverhampton. Lokata po sezonie 2021/2022 zapewniła drużynie z Londynu prawo startu w kwalifikacjach Ligi Konferencji UEFA. Przypomnijmy, w ubiegłorocznych rozgrywkach Ligi Europy West Ham odpadł po wyrównanym dwumeczu w półfinale z Eintrachtem Frankfurt, który ostatecznie triumfował w tym pucharze.

Jaka będzie przyszłość Łukasza Fabiańskiego?

Po zakończonej kampanii West Ham United zdecydował się wykupić Areolę z Paris Saint-Germain, co skomplikowało sprawę Łukasza Fabiańskiego, któremu 30 czerwca 2022 roku skończyła się umowa. Na decyzję w sprawie przyszłości bramkarza musieliśmy czekać do 6 lipca, kiedy to oficjalnie ogłoszono, że Polak zostanie w klubie na dłużej. „Miło nam potwierdzić, że Łukasz Fabiański podpisał kontrakt do lata 2023 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok” – napisał West Ham United na Twitterze.

Do tej pory Łukasz Fabiański rozegrał w Premier League 314 spotkań, w których 83 razy zachowywał czyste konta. 37-latek zakończył karierę reprezentacyjną w 2021 roku. W biało-czerwonych barwach wystąpił w 57 meczach. Jego głównym konkurentem na pozycji bramkarza w kadrze był Wojciech Szczęsny.

