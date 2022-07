Wiemy, czemu Bayern Monachium nie chce rat za Roberta Lewandowskiego. Absurdalny powód

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego, FC Barcelony i Bayernu Monachium trwa nadal. Po fiasku negocjacji, Katalończycy nie odpuszczają i dążą do pozyskania napastnika. Do tej pory Hiszpanie złożyli trzy oferty na Polaka, które zostały odrzucone. Pierwsza z nich opiewała na 32 miliony euro, druga na 35 mln plus 5 mln euro w bonusach, a trzecia – najwyższa do tej pory – wynosiła 40 mln euro + 5 mln euro zmiennych.

Bayern Monachium boi się o przyszłość FC Barcelony

Władze Bayernu Monachium wyceniły Polaka na 50 mln euro i chcą tę kwotę otrzymać w całości jednorazowo. Dziennikarz „The Athletic” Raphael Honigstein wyjaśnił w podcaście Football Talk, dlaczego Niemcy nie zgadzają się na płatność ratalną. Jego zdaniem Bawarczycy oczekują pieniędzy z góry, gdyż nie są pewni aktualnej sytuacji ekonomicznej FC Barcelony.

– Bayern twierdzi, że FC Barcelona nie będzie istniała w rok lub dwa – stwierdził dziennikarz. Podkreślił, że to jest powód, dla którego wypuszczą Roberta Lewandowskiego tylko pod warunkiem, że kwota zostanie wypłacona w jednej racie. Według Honigsteina Bawarczycy mieli to powiedzieć Katalończykom i zażądać wszystkich pieniędzy z góry w gotówce.

Bayern Monachium jest uważany za najlepiej zarządzany klub na świecie

Nie bez powodu Bayern Monachium uważany jest za najlepiej zarządzany klub w świecie piłki nożnej. Pokazała to pandemia, która spowodowała, że wiele klubów było na granicy bankructwa i musiało prosić swoich piłkarzy o obniżenie pensji na czas epidemii. Ale nie Bawarczycy. Zgodnie z raportem finansowym po sezonie 2019/2020 niemiecki klub „na czysto” zarobił prawie 10 mln euro.

Historia Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium powoli się kończy. Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Przez osiem sezonów w Bayernie reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, podniósł puchar Ligi Mistrzów oraz zdobył klubowe mistrzostwo świata. Napastnik może pochwalić się także trzema zwycięstwami w pucharze Niemiec, oraz zgarnięciem Superpucharu UEFA. 33-latek aż sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

