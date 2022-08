Zapadła decyzja ws. Dariusza Szpakowskiego. Jacek Kurski wyjaśnił, co z komentatorem

Dariusz Szpakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w naszym kraju. Swoją przygodę z telewizją rozpoczął w 1983 roku i od tamtej pory można było go usłyszeć podczas największych imprez sportowych, w tym mistrzostw świata czy Europy w piłce nożnej. Wielu kibiców zastanawiało się, czy legendarny dziennikarz pojedzie na mundial w Katarze.

Dariusz Szpakowski pojedzie na mistrzostwa świata 2022? Poznaliśmy decyzję TVP

Postać Dariusza Szpakowskiego wzbudza w ostatnich latach sporo emocji. Komentatorowi zdarzają się wpadki, przez co często pada ofiarą internetowego hejtu. Dlatego jego udział w najbliższych mistrzostwach świata wcale nie był taki oczywisty. Pod koniec 2019 roku bowiem, będąc gościem Romana Kołtonia w programie „Prawda Futbolu”, otwarcie przyznał, że raczej już nie będzie mu dane skomentować spotkań na mistrzostwach świata.

Okazało się jednak, że doświadczonego sprawozdawcę usłyszymy przy okazji zbliżającego się turnieju w Katarze. Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP potwierdził to Jacek Kurski. Prezes stacji postanowił zabrać głos w sprawie 71-latka. – Wydaję mi się, że to będzie pożegnalny mundial Dariusza Szpakowskiego. Lubię go, nawet jeśli czasami się myli, mnie to nie przeszkadza. Myślę, że połowie społeczeństwie również – stwierdził.

Informację tę skomentował też Dariusz Szpakowski. – Skoro prezes mówi, to będę – powiedział. Dla dziennikarza będzie to w sumie (łącznie z pracą w radiu) dwunasta imprezy rangi mistrzostw świata. Do tego można także dodać dziesięć turniejów mistrzostw Europy.

